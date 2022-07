Lkw-Fahrer: Eine Branche vor dem Kollaps

Als Ruppert Mayr seinen Bekannten von seinem Jobwechsel erzählte, waren viele perplex. Mayr war Journalist in Berlin, berichtete viele Jahre über Bundespolitik und schaute dabei den Mächtigen auf die Finger. Ein prestigeträchtiger Beruf. Letztes Jahr entschied er sich zu einem radikalen Schritt.

Mayr tauschte Stift gegen Lenkrad und fährt seit über zwölf Monaten einen Lastwagen. Er steht gegen 5 Uhr auf und transportiert Schutt zu Baustellen. Eigentlich ist der 67-Jährige schon in Rente. Doch statt seinen Hobbys zu frönen, wollte er es noch einmal wissen. Während seiner Zeit bei der Bundeswehr machte er den Lkw-Führerschein, fuhr schon in der Studienzeit für ein Zubrot Lastwagen, nun stieg er noch einmal in den 40-Tonner – zum Glück für die Branche.

Bis zu 80.000 Fahrer fehlen

Denn Lkw-Fahrer, Lokführer und Busfahrer werden händeringend gesucht. An den Flughäfen sieht man jetzt bereits die Auswirkungen des Fachkräftemangels. Die Logistik- und Transportbranche ist verzweifelt. Der Bundesverbandes Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung (BGL) schätzt, dass 60 000 bis 80 000 Fahrer fehlen und warnt vor einem Versorgungskollaps in zwei bis drei Jahren. Das Institut für Wirtschaft in Köln (IW) rechnet konservativer: Ende Mai fehlten 11 500 Fahrer. Im Bus- und Straßenbahnverkehr betrug die Lücke 1500.

Die Branche rast auf ein massives Problem zu. Immer mehr Menschen gehen in den kommenden Jahren in Rente, junge Leute kommen kaum nach. Dabei sind die Berufe essenziell für die Industriegesellschaft. Lkw-Fahrer transportieren benötigte Teile zu Autobauern, liefern an Supermärkte und Pakete mit Kleidung an die Haustür. Ohne sie würde die Wirtschaft zum Erliegen kommen. Güterzüge sowie Busse sind für die Mobilitätswende entscheidend. Ohne Busfahrer und Lokführer sind die Klimaschutzziele der Bundesregierung zum Scheitern verurteilt.

Dass der Lkw-Fahrermangel so groß ist, hat unterschiedliche Gründe. Einer davon: der Wegfall der Wehrpflicht. Einige Wehrpflichtige wie Mayr machten in der Dienstzeit einen Führerschein – und blieben dann dabei. Die fallen nun weg. Andere Probleme sind hausgemacht. Lkw-Fahrer verdienen etwa 2400 Euro brutto und müssen bis zu 10 000 Euro für den Führerschein hinblättern. Die Arbeitszeiten sind unattraktiv und an den Rastplätzen fehlt es an Möglichkeiten, sich zu duschen. Der BGL fordert zudem, dass die Ausbildung in anderen Sprachen und der Führerschein für Drittstaaten-Bürger ermöglicht werde.

Fahrer haben ein schelchtes Image

Für Lkw-Fahrer Mayr ist auch die fehlende Anerkennung entscheidend. „Es herrscht das unsägliche Klischee vor, dass jeder Lkw fahren kann. Der Fahrer gilt als Blödmann mit dickem Bauch“, kritisiert Mayr. „Dabei braucht man nicht nur Erfahrung und Augenmaß, um einen 40-Tonner zu manövrieren, sondern übernimmt im Straßenverkehr auch eine hohe Verantwortung und muss über umfangreiches technisches Wissen verfügen“, erläutert Mayr. Erst wenn Lkw-Fahrer ein anderes Image bekämen, könne sich am Fachkräftemangel etwas ändern.

Ein anders gelagertes Problem hat der Schienengüterverkehr. „Die Bahnbranche ist kaum sichtbar für junge Menschen – und sie wirkt verstaubt“, sagt Neele Wesseln, stellvertretende Geschäftsführerin des Schienen-Verbands Die Güterbahnen. „Es muss dringend ein Imagewandel stattfinden“, sagt sie. Doch das allein reicht nicht aus. Die Schienenbranche leidet unter der miserablen Infrastruktur. Durch viele Baustellen im Netz müssen Ausweichstrecken gefahren werden, das dauert. Je länger, desto mehr Personal wird gebraucht. „Teilweise können keine neuen Aufträge angenommen werden, weil schlichtweg Personal fehlt“, erläutert Wesseln.

Von der Politik verlangen die Güterbahnen, mehr Sichtbarkeit für die Jobs in der Branche zu schaffen und Ausbildungsplätze zu fördern. Außerdem sollten bürokratische Hürden abgebaut werden. Zum Beispiel dürfen Lokführer nicht über Grenzen fahren, wenn sie keine entsprechenden Sprachkenntnisse haben. Das müsse dringend an den aktuellen Stand der Technik etwa durch die Nutzung von Sprachcomputern an der Lok angepasst werden, fordert Wesseln. „Wenn es so bleibt wie jetzt, können die Ziele der Bundesregierung im Schienenverkehr nicht erreicht werden.“

Die Ökonomin Regina Flake vom IW Köln, die zu Fachkräftesicherungsmaßnahmen forscht, sieht auch die Unternehmen in der Pflicht. „Wie kann man die Vereinbarkeit von Beruf und Familie organisieren? Ist der Quereinstieg möglich? Wie können Frauen für Fahrer-Berufe begeistert werden? Diese Themen müssen Unternehmen gezielt angehen“, sagt Flake, die auch Teamleiterin im Kompetenzzentrum Fachkräftesicherung (KOFA) ist. Wichtig sei strategisches Handeln. „Unternehmen müssen rechtzeitig prüfen, in welchen Feldern Handlungsbedarf besteht und mit Mitarbeitern sprechen. Der eine möchte sich weiterbilden, der andere plant eine Familie“, sagt Flake. Das alles müsse in eine moderne Personalpolitik einfließen.

Leichtere Anerkennung für Arbeiter aus dem Ausland

Die Bundesregierung arbeitet an Lösungen. Mit einem Tag der Schiene soll auf den Fahrermangel im Schienengüterverkehr hingewiesen werden. Außerdem beschäftigt sich die Beschleunigungskommission Schiene mit dem Thema. Die Arbeitsgruppe soll bis Ende des Jahres Handlungsempfehlungen vorlegen. An anderer Stelle ist man schon weiter: Erst kürzlich ermöglichte es die Bundesregierung Flugverkehrsunternehmen, Arbeitskräfte aus Nicht-EU-Staaten einzustellen und verpflichtete sich dazu, bei Visa und Arbeitserlaubnissen zu helfen. Dies wäre unter Umständen auch in anderen Verkehrsbereichen möglich. Auch an der leichteren Anerkennung von Führerscheinen aus Nicht-EU-Staaten wie dem Kosovo oder der Republik Moldau wird gearbeitet. Bis Ende des Jahres will die Bundesregierung ein Einwanderungsgesetz vorlegen, das Fachkräften die Zugangsvoraussetzungen in den Arbeitsmarkt erleichtert.

Zudem setzt die Bundesregierung auf autonome Systeme, womit künftig Fahrer eingespart werden könnten. Erste gesetzliche Grundlagen dafür wurden gelegt. Doch aus der Branche kommt Skepsis. Viele halten solche Überlegungen für Zukunftsmusik und sogar kontraproduktiv. Die Attraktivität des Jobs würde geschmälert, wenn man davon rede, dass Lokführer bald durch autonome Systeme ersetzt werden, bemängelt Schienen-Lobbyistin Wesseln. Zudem löse der Traum vom autonomen Fahren die Probleme im Hier und Jetzt nicht.

Das sieht auch IW-Ökonomin Flake so. „Natürlich sind autonome Fahrsysteme ein Thema. Doch sie brauchen noch sehr viel Vorlauf“, sagt die Wissenschaftlerin. Das glaubt auch Lkw-Fahrer Mayr, der die Zeit der autonomen Lkw-Kolonnen noch lange nicht gekommen sieht. „Der Beruf des Kraftfahrers hat Zukunft“, sagt er. Und: „Er macht Spaß.“