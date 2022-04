Liebherr blickt trotz Ukrainekrieg „verhalten optimistisch“ auf die nächste Monate

Der oberschwäbische Mischkonzern Liebherr hat den Umsatzeinbruch im ersten Corona-Jahr hinter sich gelassen und knüpft mit seinen Geschäft 2021 fast an das Rekordjahr 2019 an.

Die 1949 von Hans Liebherr gegründete Unternehmensgruppe, die vor allem Krane, Bagger und Minenfahrzeuge, aber auch Kühlschränke, Motoren für die Luftfahrtindustrie und Automatisierungssysteme herstellt, erlöste in den vergangenen zwölf Monaten 11,64 Milliarden Euro – das sind 12,6 mehr als im Jahr zuvor.

Im Jahr vor der Corona-Pandemie hatte der aus Steuergründen 1982 in das schweizerische Bulle verlegte Konzern 11,75 Milliarden Euro umgesetzt.

Der Nettogewinn von Liebherr beläuft sich auf 545 Millionen Euro, nach sieben Millionen Euro 2020 und 429 Millionen Euro im Jahr 2019. Die Rahmenbedingungen haben sich schwierig gestaltet, schreibt das Unternehmen in einer am Montag veröffentlichten Mitteilung.

„Ab dem zweiten Quartal 2021 waren verschiedene Rohmaterialien, Komponenten und Elektronik-Bauteile zum Teil nur schwer zu beschaffen. Höhere Preise und Engpässe in den globalen Lieferketten waren die Folge.“

Für Forschung und Entwicklung hat Liebherr im Jahr 2021 nach eigenen Angaben rund, 559 Millionen Euro ausgegeben. Ein Schwerpunkt seien alternative Antriebstechnologien gewesen. Der Konzern „verfolgt einen technologieoffenen Ansatz und arbeitete in 2021 beispielsweise an wasserstoffgetriebenen Verbrennungsmotoren und deren Einspritztechnologien wie auch an elektrischen Antrieben“, heißt es in der Mitteilung weiter.

Rohstoffe knapp und Mangel an Fachkräften

Liebherr geht „verhalten optimistisch“ in die kommenden Monate. Der Konzern sei mit einer sehr guten Auftragslage gestartet. „Chancen ergeben sich aus der erwarteten Erhöhung der Nachfrage in den verschiedenen Industriezweigen, in denen die Firmengruppe aktiv ist“, schreibt Liebherr. Unsicherheiten bestehen durch die pandemiebedingten Einschränkungen, die Wirkungen der breiten Preissteigerungen bei vielen Gütern und Dienstleistungen, die Knappheit bestimmter Rohstoffe und den Fachkräftemangel sowie durch Engpässe in unterschiedlichen Lieferketten.

Wie die Sanktionen Liebherr betreffen

Zudem seien bereits jetzt durch den Ukraine-Krieg „negative Auswirkungen auf die Aktivitäten der Firmengruppe“ festzustellen. „Liebherr verfolgt und beurteilt täglich die aktuelle Situation in der Ukraine wie auch in Russland und ist derzeit dabei, die Russland-Aktivitäten auf die umfangreichen Sanktionen, die gegen das Land verhängt wurden, auszurichten“, heißt es zu den Auswirkungen des russischen Angriffs auf die Ukraine und die damit verbundenen weltwirtschaftlichen Turbulenzen.

Russland „zählt zu den größten Absatzmärkten von Liebherr. Seit 1965 ist die Firmengruppe hier erfolgreich aktiv“, schreibt der Konzern auf seiner Internetseite. Vor allem im Bereich Minenfahrzeuge ist Liebherr in Russland gut im Geschäft.

Das Unternehmen hat zwei Produktionsstandorte in der Region Nischni Nowgorod: In Dserschinsk fertigt Liebherr Stahlbaugruppen für Erdbewegungsgeräte und liefert Produkte an vier europäische Liebherr-Werke für Erdbewegungsmaschinen in Deutschland, Frankreich und Österreich.

Ebenfalls in Dserschinsk gibt es eine Fertigung für Schlüsselkomponenten für Flugsteuerungs- und Betätigungssysteme. Von dort beliefert das Unternehmen sowohl die russische Luftfahrtindustrie als auch die Werke von Liebherr-Aerospace in Deutschland und Frankreich. Liebherr beschäftigt in Russland rund 2000 Mitarbeiter.