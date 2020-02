Liebherr Aerospace aus dem Allgäu revolutioniert das Fliegen

Der Liebherr-Konzern

Liebherr Aerospace gehört zur von Hans Liebherr 1949 in Kirchdorf an der Iller gegründeten Liebherr-Gruppe. Heute ist das Unternehmen ein Mischkonzern und stellt Bagger, Minenfahrzeuge, Krane, Betonmischer, Automatisierungssysteme und Kühlschränke her. Der Bereich „Aerospace und Verkehrstechnik“, der auch die Verkehrstechnik umfasst, ist die drittgrößte Sparte von neun Divisionen. 2018 erwirtschaftete der Konzern einen operativen Gewinn von 514 Millionen Euro (minus 9,5 Prozent) bei einem Umsatz von 10,55 Milliarden (plus 7,5 Prozent). Liebherr ist komplett im Familienbesitz, zuständig für Liebherr Aerospace ist der Sohn des Firmengründers Willi Liebherr sowie dessen Sohn Philipp.