Liebe Investorengrüße aus Moskau

Russlands Wirtschaftsminister Alexej Uljukajew setzt für eine politische Annäherung zwischen der EU und Russland auch auf Unterstützung der Wirtschaft. Dem Primat der Politik in den Außenbeziehungen stimme er nicht „hundertprozentig zu“, sagte Uljukajew am Dienstagabend in Stuttgart. „Die Wirtschaft soll die Politik auf ihre Probleme hinweisen“, betonte der Minister bei einem Vortrag an der IHK Stuttgart. Politik dürfe den Interessen der Wirtschaft nicht widersprechen, denn die Betriebe müssten politische Fehler ausbaden.

Handel bricht ein

Der Appell hat einen konkreten Hintergrund: Wegen der Ukraine-Krise und der Sanktionen gegen das Land steckt die russische Wirtschaft in der Krise: Statt Wachstum droht Rezession, der Rubel steht unter Druck, und auch der Handel bricht ein: Allein die Ausfuhren aus Baden-Württemberg sind in den ersten acht Monaten dieses Jahres um 15,4Prozent zurückgegangen.

„Wir durchleben gerade eine schwierige Zeit“, gab Uljukajew zu. Man habe auf beiden Seiten Fehler gemacht und müsse sich nun um Schadensbegrenzung bemühen, denn bei der Krise werde man am Ende „keine Gewinner haben“.

Fernab der diplomatisch frostigen Stimmung in Berlin war die hochkarätige Wirtschaftsdelegation Uljukajews im wirtschaftsstarken Stuttgart freundlich empfangen worden: Die 24-Stunden-Visite, bei der der Minister vom russischen Botschafter in Deutschland, zwei Provinzgouverneuren und mehreren Wirtschaftsvertretern empfangen wurde, beinhaltete unter anderem informelle Gespräche bei Daimler, Bosch und Trumpf. Außerdem gab es ein nichtöffentliches Treffen mit Mittelständlern aus dem Südwesten. Der hiesige Mittelstand hatte es dem Minister besonders angetan: Um die vor allem auf große Öl- und Gasunternehmen basierende Wirtschaft Russlands weiterzuentwickeln, setzt er auf die mittelständische Innovationskraft, die den Südwesten so stark macht. „Da können wir uns eine Scheibe von abschneiden“, lobte Uljukajew und versprach Investoren mehr Förderung und weniger bürokratische Hürden.

Der Minister warb für die Vorteile des Standorts Russland: Investoren könnten sich auf stabile Preise und Rechtssicherheit verlassen. Die letzten Monate hätten an der Vertrauenswürdigkeit nichts verändert: „Wir sind immer noch dasselbe Russland, das seit zweihundert Jahren mit Württemberg verbunden ist“, sagte er.

Infantile Vorstellungen über Putin

Gerüchte um eine mögliche Enteignung europäischer Unternehmen in Russland verwies Uljukajew empört ins Reich der Mythen: „Ich weiß nicht, woher diese Gerüchte kommen. Es wird keine Enteignungen geben. Wir werden doch nicht die Gans bestrafen, die goldene Eier legt“.

Ebensowenig wollte der Minister eine Abkehr der russischen Ökonomie vom Westen erkennen. Neue Pipelines nach Asien und mehr Handel mit China seien nur Zeichen der Diversifizierung. „Wir glauben nicht an Protektionismus, wir glauben an die globale Wirtschaft.“ Man stehe zu einem gemeinsamen europäisch-eurasischen Wirtschaftsraum von Lissabon bis Wladiwostok. Die Entscheidungen Russlands in der Ukraine-Krise seien rational, nur im Westen oft nicht verstanden worden. Die Idee, Russlands Präsident Wladimir Putin entscheide alleine im stillen Kämmerlein, sei eine „infantile Vorstellung über das Leben“. Am Mittwochnachmittag flog Uljukajews Delegation wieder aus Stuttgart ab. Im Gepäck hatte der Minister da schon die Ankündigung, das baden-württembergisch-russische Wirtschaftstreffen im kommenden März in Russland zu wiederholen. Bis dahin, so hofft er, dürften die EU-Sanktionen gelockert worden sein.

