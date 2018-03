Lesen lernen im laufenden Betrieb

Etwa jeder achte Arbeitnehmer in Deutschland wäre mit dem vorliegenden Text überfordert: Einer Studie zufolge sind 12,4Prozent aller Beschäftigten in Deutschland funktionale Analphabeten. Sie können oft zwar einzelne Worte oder Sätze dechiffrieren, scheitern aber an Gebrauchsanweisungen, Arbeitsblättern, Sicherheitsbestimmungen und Gehaltsabrechnungen. Doch oft ahnen nicht einmal enge Kollegen etwas – aus Scham überspielen die Mitarbeiter die Schwäche.

Mit einem neuen Projekt will der DGB gegensteuern: Mento heißt das mit zunächst 2,5 Millionen Euro vom Bund ausgestattete Vorhaben, das nun auch in den DGB-Bezirken Baden-Württemberg und Bayern anläuft. Der Bund hat die Mittel bereits zweimal aufgestockt, weil „sich die Nachfrage durch Unternehmen unerwartet erfreulich entwickelt“ hat, sagt eine Sprecherin des Bundesbildungsministeriums.

Bei Mento werden Mitarbeiter in den Betrieben zu Mentoren ausgebildet. Sie sollen den Betroffenen helfen, neben der Arbeit lesen zu lernen.

Hilfsarbeiterjobs verschwinden

Dass Analphabetismus ein betriebliches Problem ist, räumt Joshi Moser ein. Moser ist Betriebsrat bei ZFLenksysteme in Schwäbisch Gmünd. Die Firma geht offensiv mit dem Thema um, das andere verschweigen: Die Teilnahme an Alphabetisierungskursen werde hälftig als Arbeitszeit gewertet, sagt Moser. „Viele Schulabgänger gerade im ländlichen Raum haben früher den hohen Lohn des Hilfsarbeiters dem niedrigeren des Auszubildenden vorgezogen“, sagt er. Doch die Hilfsarbeiterjobs schwinden. „Es gibt keine großartigen Arbeitsplätze mehr für Geringqualifizierte.“

Wer nicht gut Lesen und Schreiben kann, hat damit ein Problem. Jahrelang funktionierende Vermeidungsstrategien greifen nicht mehr.

Tim-Thilo Fellmer weiß aus Erfahrung, wie man sich vor dem Lesen drücken kann. Schon in der Grundschule in Frankfurt-Höchst kam der heute 47-Jährige nicht mit, galt als Legastheniker. In der Lehre als Kfz-Mechaniker wuchsen die Probleme. „Jeder Tag war ein Tag der Überforderung“, sagt er rückblickend. Manchmal trug Fellmer ausgeführte Arbeiten nicht auf dem Arbeitsblatt ein, weil er nicht wusste, wie sie geschrieben werden.

Komplexe Vermeidungsstrategien

Menschen mit einer mangelnden Grundbildung seien dabei keinesfalls dumm – „im Gegenteil“, betont er. Vielmehr bräuchten sie viel Kraft, um mit Vermeidungsstrategien das Manko zu kompensieren: Abläufe und Schriftbilder auswendig lernen, die Lesebrille „vergessen“, den Schreibarm „verletzen“ – „trotzdem schaffen es viele, im Betrieb zu funktionieren“, sagt Fellmer.

Doch der Preis ist hoch: Die ewige Angst vor Entdeckung des Mankos führe zu psychischem Dauerstress. Und nicht nur jede betriebliche Neuerung, sondern auch das Essen gehen mit den Kollegen kann in der Entdeckung enden.

Mauer des Schweigens brechen

Die Mento-Ansprechpartner sollen den Betroffenen helfen, ohne sie bloßzustellen. „Mento versucht, die Kultur des Schweigens zu durchbrechen“, sagt der DGB-Landesvorsitzende Nikolaus Landgraf. Wie die Hilfe aussieht, hängt am Ende vom Einzelfall ab. Erste Erfahrungen aus Norddeutschland seien vielversprechend, heißt es beim DGB. Das ursprünglich bis März 2016 geplante Projekt soll verlängert werden.

Landgraf nutzt die Mento-Vorstellung in der Stuttgarter Stadtbibliothek auch für Kritik an der grün-roten Landesregierung und den Arbeitgeberverbänden. Die Politik habe Grundbildung nicht in den Plänen zur geplanten Bildungszeit berücksichtigt, die Verbände sich bis heute nicht für die Analphabeten starkgemacht, kritisiert er. Einige Unternehmen wie Festo oder ZF Lenksysteme kümmerten sich. Andere nicht.

Fellmers Firma half dem jungen Azubi nicht. Er schloss die Lehre zwar ab, doch immer wieder stieß er an seine Grenzen. Mit Mitte 20 besuchte er erstmals einen Volkshochschulkurs für Analphabeten. „Zehn Jahre später konnte ich Lesen und Schreiben“, sagt Fellmer. Heute kämpft er als Schriftsteller und Verleger für die Alphabetisierung.