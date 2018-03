Leitartikel: Das Vertrauen ist auf Jahre verspielt

Der Diesel hat einen höheren Wirkungsgrad als ein Benzinmotor, der Verbrauch ist bei gleicher Leistung also wesentlich geringer. Damit stößt der Motor weniger klimaschädliches Kohlendioxid aus als ein vergleichbarer Ottomotor. Ausgerüstet mit der neuesten Abgasreinigungstechnik sinken die Emissionen von Stickoxiden drastisch. Das zeigt, der Diesel hätte eine Zukunft – zumindest als Brückentechnologie, bis die Entwicklung von alternativen Antriebskonzepten wie die Elektromobilität so weit vorangeschritten ist, dass die Technologie auch im Alltag funktioniert.

Die Fürsprecher des Diesels haben allerdings das Problem, dass das so zukunftsträchtige Aggregat ausgerechnet von der Branche gebaut wird, die zuletzt alles drangesetzt hat, das in sie gesetzte Vertrauen mit einer Unverblümtheit zu zerstören, die ihresgleichen sucht. In all ihrer Ignoranz und Bräsigkeit, in ihrem Hochmut und ihrer vermeintlichen Unangreifbarkeit haben die Automobilkonzerne gelogen und betrogen. Eine einst hoch angesehene Branche hat die Schwierigkeit, dass ihr keiner mehr glaubt, wenn sie wieder und wieder beteuert, dass der Diesel eine vergleichsweise saubere Technologie ist, die im Hinblick auf die Klimaproblematik und die Mobilität der Zukunft viele Vorteile bietet.

Vor allem aber geben die Konzerne ein wichtiges Moment im Kampf gegen die neuen Wettbewerber, die die Branche schon jetzt und in Zukunft noch viel mehr durcheinanderwirbeln werden, leichtfertig aus der Hand: und zwar das aufgrund jahrzehntelanger Erfahrung in sie gesetzte Vertrauen. In dem Maß wie Daimler, BMW, VW und Audi bei ihren Kunden ihre eigene Autokompetenz verspielen, steigt das neuen Wettbewerbern wie Tesla und Google zugeschriebene Vertrauen. In Zukunft wählt der Käufer zwischen den betrügenden Konzernen der Vergangenheit und den unerfahrenen Konzernen der Zukunft.

Jeder Tag, der verstreicht, ohne dass bei der Autoindustrie ein echtes Umdenken – dazu gehört das Offenlegen aller Vergehen und die Übernahme der Verantwortung für den Betrug und aller Kosten – einsetzt, nutzt den Googles und Teslas.