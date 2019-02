Lego nach schwerem Vorjahr wieder in der Spur

Etwas mehr als zwei Monate nach seinem schweren Verkehrsunfall hat sich Weingartens Oberbürgermeister Markus Ewald neuerlich zu Wort gemeldet. So verlas Ewalds Stellvertreter, Bürgermeister Alexander Geiger, zu Beginn der öffentlichen Gemeinderatssitzung am Montagnachmittag eine kurze Stellungnahme. Markus Ewald habe sich aus seiner Reha in Wangen gemeldet „und möchte sich nochmals ganz herzlich für die große Anteilnahme und die weiteren Genesungswünsche bedanken.