Leasingspezialist Grenke fliegt aus MDax

Seit mehr als einer Woche ist der Schlachthof Biberach inzwischen geschlossen. Öffnen soll er erst wieder, wenn die Vorwürfe wegen des Verstoßes gegen den Tierschutz aufgeklärt sind, teilten das Ministerium für Ländlichen Raum und das Landratsamt Biberach am Mittwoch vor einer Woche mit. Seither läuft die Überprüfung der Videoaufnahmen des Vereins „Soko Tierschutz“ – sowohl bei den Behörden als auch beim Betreiber des Schlachthofs. Der sieht sich, zumindest in Teilen, zu Unrecht am Pranger.