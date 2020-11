Laschet: Prüfen Aussetzen des Ski-Tourismus im Sauerland

Von köd

Momentan kann sie sich vor Anfragen von Kundinnen und Kunden kaum retten, sagt Sylvia Weber, Inhaberin des gleichnamigen Wäschefachgeschäftes an der Ulmer Wengengasse. Seit etwa 27 Jahren führt die Ulmerin ein eigenes Geschäft, das ausgezeichnet wurde als eines der besten Wäschefachgeschäfte in Deutschland.

Ihr erstes eigenes Wäschegeschäft hatte sie mehrere Jahre lang beim Kornhaus; danach holte Walz sie in der Hoffnung auf Synergieeffekte in das neu erbaute Geschäftshaus in der Fußgängerzone, das jetzt Modehaus Reischmann ist.