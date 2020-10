Lactalis-Deutschland-Chef: Omira schreibt wieder schwarze Zahlen

Der Manager, der Großkonzern, die Molkerei

Der Manager: Morten Felthaus stammt aus Dänemark, der 49-Jährige ist seit 16 Jahren in Führungspositionen bei Lactalis beschäftigt. Als Deutschland-Chef übernahm der studierte Betriebswirt mit der Omira-Übernahme durch Lactalis 2017 auch für das oberschwäbische Unternehmen mit den Standorten in Ravensburg und Neuburg die Verantwortung.

Der Großkonzern: Der Lactalis-Konzern ist nach eigenen Angaben Weltmarktführer für Molkereiprodukte. Das französische Unternehmen liegt auf Rang 13 der weltweit größten Lebensmittelkonzerne und auf Rang drei in Europa. Im Jahr 2018 erwirtschaftete der Konzern mit Sitz in Laval bei Rennes mit rund 83000 Mitarbeitern an weltweit 250 Produktionsstätten einen Umsatz von 18,5 Milliarden Euro. Den Gewinn nennt Lactalis nicht. Das Unternehmen ist zu 100 Prozent im Besitz der Familie Besnier.

Die Molkerei: 1929 gegründet, stand die genossenschaftlich organisierte Molkerei 2017 vor der Pleite, als Lactalis sie für 27 Millionen Euro übernahm. Heute arbeiten am Standort Ravensburg 404 und am Standort Neuburg an der Donau 241 Mitarbeiter. Umsatz und Gewinn nennt Morten Felthaus nicht, beides sei „zufriedenstellend“. (ben)