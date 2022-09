Kursrutsch bei Varta

Es sind elf dürre Zeilen, mit denen der Ellwanger Batteriehersteller Varta am vergangenen Freitag für ein Kursbeben an der Börse gesorgt hat. Der Vorstand ziehe seine zuletzt Ende Juli 2022 angepasste Prognose für das Geschäftsjahr 2022 und für das dritte Quartal zurück, hieß es in der Adhoc-Mitteilung einleitend. Als Begründung schob Varta die „weiter gestiegenen Kosten für Energie und der Rohstoffpreise bei limitierter beziehungsweise verzögerter Weitergabemöglichkeit an die Kunden“ nach.

Die panischen Reaktionen der Anleger dürfte aber vor allem darauf zurückzuführen sein, dass sich zwei große Aufträge verzögerten, weswegen Varta „signifikante Volumina“ in diesem Jahr wohl nicht mehr ausliefern könne. Umsatz und Ergebnis ließen sich deshalb weder für das laufende Quartal noch für das Gesamtjahr erreichen. Und zu neuen Prognosen sehe sich der Vorstand um den Vorsitzenden Herbert Schein derzeit nicht in der Lage.

Rabenschwarzer Börsentag

Der Kurs der Varta-Aktie brach daraufhin um 34 Prozent ein. Waren es zu Börsenschluss am Donnerstag (22. September) noch 58,66 Euro pro Anteilsschein standen am Ende dieses „schwarzen Freitags“ nur noch 38,61 Euro auf dem Kurszettel. Seit dem Jahreswechsel hat das Papier inzwischen fast zwei Drittel an Wert eingebüßt. Im Vergleich zum Rekordhoch von etwas mehr als 180 Euro im Januar 2021 sank der Börsenwert sogar um mehr als 80 Prozent auf zuletzt nur noch knapp 1,5 Milliarden Euro. Hauptanteilseigner des Technologiekonzerns ist der österreichische Unternehmer und Milliardär Michael Tojner (55 Prozent).

Breits im Juli musste Varta eingestehen, dass die Ziele für 2022 zu ambitioniert sind. Bei der Vorlage der Halbjahreszahlen berichtete der Mdax-Konzern über sinkende Umsätze (minus fünf Prozent auf 398 Millionen Euro) und Ergebnisse (minus 39 Prozent auf 69 Millionen Euro) und strich die Prognosen für das laufende Jahr zusammen – ein Novum in der bis dato lupenreinen Wachstumsstory des Unternehmens. Schon damals wurden Verzögerungen bei Kundenprojekten sowie die angespannte Situation bei Rohstoff- und Energiepreisen als Gründe genannt. Doch mit der abermaligen Gewinnwarnung schockierte Varta seine Investoren, Finanzanalysten senkten in der Folge reihenweise ihren Daumen.

Apple setzt nicht mehr allein auf Varta

Robert-Jan van der Horst vom Analysehaus Warburg Research verwies unter anderem auf Gerüchte, dass Apple bei der nächsten Generation seiner kabellosen Kopfhörer (Airpods 4) nicht mehr nur auf Varta als alleinigen Batterielieferanten setzen würde. Die Probleme in den weltweiten Lieferketten lösen bei vielen Unternehmen ein Umdenken in der Einkaufspolitik aus. Abhängigkeiten werden, wo möglich, vermieden und die Bestellmengen auf mehrere Lieferanten verteilt. Fällt einer dieser Zulieferer aus, sind die wirtschaftlichen Folgeschäden nicht so gravierend.

Dem Vernehmen nach liefert Apple die neueste Generation seiner ebenfalls in der vergangenen Woche vorgestellten Airpods bereits mit Batteriezellen von Konkurrent Samsung aus. Zudem hätten die Kalifornier die erste Generation ihrer Kopfhörer, die noch exklusiv mit Varta-Batterien bestückt worden sei, aus dem Programm genommen.

Die kleinen Lithium-Ionen-Zellen für die sogenannten Wearables – das sind Geräte, die direkt am Körper getragen werden wie eben kabellose Ohrhörer, Fitnessuhren oder Brillen mit Displays – waren es, die der Wachstumsstory Varta in den vergangenen Jahren Glanz verliehen hatten. In dem noch bis vor Kurzem schnell wachsenden Segment reklamiert das Unternehmen bei der Batterietechnik die globale Markt- und Technologieführerschaft für sich. Die Varta-Zellen, heißt es ganz unbescheiden am Stammsitz des Unternehmens in Ellwangen, hätten eine höhere Leistung als alle anderen Konkurrenzprodukte am Markt. Weil aber bei den Kunden Teile fehlen, um etwa kabellose Kopfhörer fertigzustellen, hakt es in dem einst boomenden Hauptgeschäft mit Lithium-Ionen-Knopfzellen schon seit dem Jahresstart.

Vorstand wagt keine Prognosen

DZ-Bank-Analyst Michael Punzet sieht inzwischen auch die mittelfristigen Ziele von Varta (Umsatz 2024: 1,3 bis 1,4 Milliarden Euro) in Gefahr. Nennenswerte Erlösbeiträge aus dem Geschäft mit Batterien für Elektroautos erwartet er erst gegen Ende des übernächsten Jahres. Varta hatte diese im vergangenen Jahr vorgestellt und damit geworben, dass die Zellen innerhalb von nur sechs Minuten vollständig geladen werden könnten und auch bei extrem tiefen Temperaturen noch leistungsfähig seien.

Was Michael Punzet und andere Analysten besonders irritiert ist die Tatsache, dass sich der Varta-Vorstand aktuell außer Stande sieht, eine verlässliche Prognose für das Geschäftsjahr abzugeben. Unsicherheit, das lässt sich am Kursverlauf der Aktie ablesen, ist Gift für die Börse. Ob die eingetrübten Geschäftsaussichten auch Auswirkungen auf die weltweit 4800 Mitarbeiter haben, ist offen. Eine Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“ diesbezüglich blieb unbeantwortet.