Kupfer für die Welt: Wie Wieland aus Schrott das Material für Handystecker macht

Weltmarktführer für Kupferprodukte

Hervorgegangen aus einer Glockengießerei in der Ulmer Rosengasse, die Gründer Philipp Jakob Wieland 1820 von seinem Onkel übernommen hatte, hat sich das Unternehmen in den vergangenen Jahrzehnten zum weltweit größten Anbieter von Kupferprodukten entwickelt. Der Spezialist für Hochleistungslegierungen von Werkstoffen aus dem rötlichen Metall beschäftigt an 90 Standorten überall auf der Welt mehr als 9000 Mitarbeiter und betreibt in Vöhringen an der Iller die größte Gießerei für Buntmetall. Im im September zu Ende gegangenen Geschäftsjahr 2020/21 steigerte Wieland seinen Umsatz um rund 36 Prozent auf 5,354 Milliarden Euro, der operative Gewinn stieg um 85 Prozent auf 520 Millionen Euro. Die Kunden von Wieland kommen aus der Elektro-, Kälte- und Wärmetechnik, der Autoindustrie sowie aus der Bau- und Energiebranche. (ben)