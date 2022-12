Kritische Situation im Stromnetz

Die Stromampel des Übertragungsnetzbetreibers TransnetBW ist am Mittwoch erstmals auf rot gesprungen. Von 14 Uhr an für rund eine Stunde wurden die Verbraucher in Baden-Württemberg über die Warnapp Stromgedacht aufgefordert, ihren Stromverbrauch zu reduzieren. In diesem Zeitraum, so heißt es in der Erklärung der farblichen Warnstufen, war die „Situation im Stromnetz angespannt“. Verbraucher sollten dann ihren Stromverbrauch reduzieren, um mitzuhelfen, das Stromnetz stabil zu halten.

Auf Nachfrage der „Schwäischen Zeitung“ erklärte eine TransnetBW-Sprecherin die Gründe für die Warnung: „Die Anforderung eines hohen Redispatch-Volumens im Ausland hat die Ampel in der Stromgedacht-App von TransnetBW erstmals auf Gelb und dann auf Rot springen lassen. Diese Ampelfarben bedeuten allerdings nicht, dass konkret Stromabschaltungen zu befürchten gewesen wären. Im Sinne einer Sensibilisierung der Bevölkerung signalisieren sie aber, dass TransnetBW mehr als gewöhnlich dafür tun muss, das Stromnetz stabil zu halten. Und dass Bürgerinnen und Bürger mit einem angepassten Stromverbrauch selbst einen aktiven Beitrag leisten können.“

Unter Redispatch versteht man Eingriffe in die Erzeugungsleistung von Kraftwerken, um Leitungsabschnitte vor einer Überlastung zu schützen. Mit dem Ausstieg aus der Kernenergie und dem Ausbau volatiler erneuerbarer Energien werden solche Eingriffe immer häufiger, zumal auch das Netz zum Stromtransport von Norden nach Süden noch nicht ausreichend ausgebaut ist.

Ein solcher Punkt war in der Nacht zum Dienstag erreicht, als die Mitarbeiter in der Hauptschaltleitung von TransnetBW mehr als 700 Megawatt für Redispatch-Maßnahmen in der Schweiz geordert haben. Damit sollte eine für Mittwoch zwischen 14 und 15 Uhr prognostizierte angespannte Netzsituation abgemildert werden.

Ziel der Warnung von TransnetBW war es, dass Vebraucher ihren Strombedarf in den Vormittag vorziehen oder hinauszögern. Der Grund: Bei hohem Redispatch-Bedarf fahren zumeist fossile Kraftwerke im In- und Ausland ihre Erzeugung hoch - in diesem Fall in der Schweiz. Je weniger Strom in diesen Situationen gebraucht wird, desto besser ist das für den eigenen Geldbeutel. Denn die Kosten für Redispatch-Maßnahmen werden über die Netzentgelte umgelegt und kommen so über die Stromrechnung beim Endverbraucher an.

Nach Auskunft der TransnetBW-Sprecherin ist die Warnapp seit Mitte November am Start. Fast 10.000 Nutzerinnen und Nutzer haben die Stromampel auf ihren Smartphones installiert. Wie viele Verbraucher auf die Warnung von TransnetBW reagiert haben und ihren Stromverbrauch daraufhin reduzierten konnte die Sprecherin allerdings nicht sagen. An diesem Feature arbeite das Entwicklerteam von Stromgedacht.