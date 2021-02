Kritik und viele Klagen - der drängende Appell der Wirtschaftsverbände vor dem heutigen Gipfel

Die Überbrückungshilfe I gab es für Corona-bedingte Umsatzausfälle von Juni bis August 2020, die Überbrückungshilfe II für September bis Dezember 2020.

Die Novemberhilfe erhalten Unternehmen, die bereits Anfang November schließen mussten, etwa Gaststätten, Hotels und Fitnesscenter. Kleinere Unternehmen bekommen 75 Prozent ihres Vorjahresumsatzes. Bei größeren ist dies an Verluste gebunden. Die Anträge laufen über die Bundesländer, die dafür meist ihre Förderbanken einschalten. Sie müssen über Steuerberater oder Anwälte gestellt werden. Nur Soloselbständige können sie selbst einreichen. Die ersten Abschlagszahlungen überwies der Bund am 27. November. Die ersten regulären Auszahlungen kamen am 12. Januar. Bisher wurden rund 339 400 Anträge über 5,13 Milliarden Euro gestellt. Davon wurden 3,51 Milliarden Euro ausbezahlt. 1,7 Milliarden Euro waren reguläre Auszahlungen, der Rest Abschlagszahlungen.

Die Dezemberhilfe setzt die Zahlungen für Betriebe fort, die bereits seit November geschlossen sind. Einzelhandel und andere Betriebe, die erst Mitte Dezember dicht machen mussten, können nur Überbrückungshilfe III beantragen. Abschlagszahlungen laufen seit 5. Januar. Derzeit liegen 295 800 Anträge über 4,61 Milliarden Euro vor. 2,49 Milliarden Euro wurden überwiesen. Davon waren 606 Millionen Euro reguläre Auszahlungen.

Die Überbrückungshilfe III soll große Umsatzausfälle aufgrund der Corona-Pandemie von mindestens 30 Prozent von Januar bis Juni 2021 ausgleichen. Unter bestimmten Bedingungen gibt es sie auch schon für November und Dezember 2020. Anträge können seit dem 10. Februar gestellt werden. Bisher liegen 2600 vor. Seit dem 11. Februar wurden 34,6 Millionen Euro an Abschlägen gezahlt.