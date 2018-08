Kreuzfahrer sind Dreckschleudern? Die meisten – aber nicht alle...

Technisches Neuland, ahoi! – In wenigen Tagen wird die „Aida Nova“ getauft, das weltweit erste Kreuzfahrtschiff, das mit LNG, also flüssigem Erdgas, betrieben werden kann. Das Schiff hat am Dienstag das Baudock der Meyer-Werft verlassen und am Pier im Werfthafen angelegt. Dort müssen nun unter anderem noch die riesigen Masten aufgesetzt werden. Dann macht sich die grünere Zukunft einer ganzen Branche auf den Weg.

Der Naturschutzbund Deutschland, kurz: Nabu, verlieh der Aida Nova am Dienstag vier grüne Schiffsschrauben – und damit Platz eins im Umweltcheck der schwimmenden Hotelburgen. Die Experten des Nabu nehmen sich die Branche jedes Jahr vor, analysieren die Schiffe nach Treibstoffart, Abgastechnik und sonstigen Maßnahmen, um Schadstoffe zu mindern. Dieses Jahr untersuchten sie 76 Schiffe, darunter neun, die in diesem Jahr auf den Markt kommen.

Doch bis auf das 337 Meter lange, 42 Meter breite Schiff mit dem charakteristischen Kussmund kreuzen alle Luxusliner – auch die anderen neuen – noch immer mit dem laut Nabu „dreckigsten aller Kraftstoffe“ auf den Ozeanen: Schweröl, das für die berüchtigten schwarzen Wolken über der hohen See sorgt. Es ist eine Art Abfallprodukt, eine Pampe, die am Boden der Raffinerien zurückbleibt.

Wird das Schweröl verfeuert, qualmen aus den Schornsteinen gesundheitsbelastende Schadstoffe: Ruße und Feinstaube, Schwefeldioxid und Stickoxide. Das ist für Flora und Fauna, aber auch für jene, die auf den Schiffen mitfahren, und für die Menschen in Hafenstädten eine Belastung. Der Nabu rechnet vor, dass der Feinstaubausstoß eines Kreuzfahrtschiffs pro Tag im Schnitt dem einer Million Personenwagen entspricht.

Im Vergleich zu den Schweröl verfeuernden Schiffen entlastet die Aida Nova, die Platz für 6600 Passagiere hat, die Umwelt deutlich: Laut Reederei werden die Emissionen von Stickoxiden um bis zu 80 Prozent und der Kohlendioxid-Ausstoß um 20 Prozent reduziert. Der Vorrat in ihren LNG-Gastanks reicht für einen 14-tägigen Törn. Marine-Diesel wird gebunkert, aber nur als Reserve. Woher der Antrieb für mehr Umweltschutz kommt?

Dietmar Oeliger piesackt die Branche seit Jahren. Er steckt hinter der Nabu-Kampagne „Mir stinkt’s – Kreuzfahrtschiffe sauber machen“, zu der auch das Ranking gehört, und meint: „Zum einen werden die Vorschriften Schritt für Schritt verschärft, von 2020 an sinkt der erlaubte Wert von Schwefel in Schiffsbrennstoff von heute 3,5 Prozent auf 0,5. Zum anderen wollen die Reedereien kein Imageproblem riskieren.“ Anders gesagt: Sie wollen sich ihr Geschäft nicht kaputt machen lassen. Denn das läuft gut, sogar immer besser.

Das blaue Meer, die Weite – allein im vergangenen Jahr checkten laut dem internationalem Kreuzfahrtverband CLIA 2,19 Millionen Deutsche auf einem Kreuzfahrtschiff ein – 8,4 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Mehr als die Hälfte schipperten nach Nordeuropa oder durch das Mittelmeer. Jeden zehnten Passagier zog es in die Karibik oder die Kanaren. Und die Deutschen sind mit ihrer Liebe zur Kreuzfahrt nicht allein. So rechnet CLIA weltweit mit 27,2 Millionen Gästen in diesem Jahr.

So sind nicht nur die Auftragsbücher der Meyer-Werft voll: 17 Schiffe sollen dieses Jahr von den Werften weltweit auf die Ozeane entlassen werden – so viele wie nie zuvor. Darunter sind kleinere Expeditionsschiffe für maximal 100 Passagiere, aber eben auch die Giganten.

Erst im März lief das ein neues Rekordschiff aus dem Hafen von Saint-Nazaire in Westfrankreich aus: Die „Symphony of the Seas“ von der Reederei Royal Caribbean International. Mit ihrem Platz für 6870 Gäste ist sie derzeit das größte Kreuzfahrtschiff der Welt. Der Nabu verleiht ihr aber keine einzige grüne Schraube, auch sie ist mit Schweröl unterwegs. Oeliger kritisiert: Royal Caribbean, aber auch MSC Cruises und Celebrity Cruises hätten im Umweltschutz „kaum etwas zu bieten“, eine wirkungsvolle Abgasreinigungstechnik fehle.

Die deutschen Anbieter Hapag-Lloyd Cruises und Tui Cruises hätten zumindest neben Aida, dem Marktführer in Deutschland, bei ihren jüngsten Flottenzugängen (Europa 2, Mein Schiff 1/3/4/5/6) etwa in Stickoxid-Katalysatoren investiert. Die Europa 2 hat zum Beispiel auch die Möglichkeit, ihre Klimaanlagen, Kühlräume oder Lampen im Hafen elektrisch versorgen zu lassen. Und während Fahrten in der Arktis verzichtet sie auf Schweröl. Doch Filter gegen gesundheitsschädliche Rußpartikel fehlen auch.

Der Weg zum Umweltschutz ist weit. Oeliger sind auch die Neubauten mit LNG-Antrieb noch zu wenig. Zwar seien die Abgase sauberer als bei Schweröl oder Diesel, aber auch Flüssiggas sei eine fossiler Rohstoff, die Treibhausgasbilanz darum „einfach nicht gut genug“. In den USA werde es zum Beispiel mit der umstrittenen Fracking-Methode gewonnen. „Mittelfristig“ müsse das Gas aus erneuerbaren Quellen gewonnen werden. Auch mit Wasserstoff betriebene Schiffe kommen für ihn in Frage.

Bleibt ein Problem: Der Großteil der rund 40 000 Handelsschiffe, die laut Umweltbundesamt etwa 90 Prozent des weltweiten Warenverkehrs abwickeln, fährt auch mit Schweröl. Sind die Kreuzfahrer überhaupt entscheidend? Oeliger: „Für die Kreuzfahrer interessieren sich alle. Wenn sie zeigen, dass es anders, grüner geht, steigt der Druck.“ Der Markt gesamte Markt komme Bewegung. Die weltweit drittgrößte Linienreederei CMA CGM habe bereits neun Containerschiffe in Auftrag gegeben, die mit LNG fahren sollen.

Die Aida Nova wird schon im Dezember zu ihrer ersten einwöchigen Kanaren-Kreuzfahrt ablegen. Und nur Erdgas in ihren Motoren verfeuern.