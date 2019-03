Kostenloses WLAN in allen IC-Zügen ab Ende 2021

Das neue Hospiz soll zwischen der Kirche St. Fidelis und dem Pflegeheim Fideliswiesen gebaut werden. Die Stadt Sigmaringen als Grundstückseigentümerin und der Kreis haben sich auf diesen Standort verständigt. Zwischenzeitlich ist auch geklärt, dass die St.-Elisabeth-Stiftung mit Sitz in Bad Waldsee das Hospiz betreiben.

Die von den Franziskanerinnen in Reute gegründete Stiftung kennt sich regional in der Hospizarbeit aus, die Einrichtungen in den Kreisen Biberach und Ravensburg werden von der Stiftung betrieben.