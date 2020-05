Konjunktursorgen zwingen den Dax in die Knie

Konjunktursorgen wegen der Corona-Krise haben den deutschen Aktienmarkt auf Talfahrt geschickt.

Der Leitindex Dax knüpfte an seine jüngsten Verluste an und rutschte bis zum frühen Nachmittag um 3,08 Prozent auf 10.218,02 Punkte ab. Damit notiert das Börsenbarometer inzwischen auf dem Niveau von Anfang April.

Für den MDax ging es am Donnerstag um 2,80 Prozent auf 22.887,47 Punkte nach unten. Der EuroStoxx 50, der Leitindex der Eurozone, brach um mehr als 3 Prozent ein.

Für Mollstimmung am US-Aktienmarkt hatte bereits zuvor Notenbankchef Jerome Powell gesorgt. Seiner Ansicht nach könnten weitere Konjunkturhilfen als Reaktion auf die Corona-Krise nötig sein, um die Wirtschaft des Landes zu stützen. Zudem machten sich wieder Befürchtungen um eine erneutes Hochkochen des US-chinesischen Handelsstreits breit.

Im Dax versammelten sich die Papiere der Autobauer BMW, Volkswagen und Daimler mit Abschlägen zwischen knapp fünf und fast sieben Prozent unter den größten Verlierern. Mit Blick auf die Kursentwicklung erwiesen sich die Aktien von Wirecard einmal mehr als sehr schwankungsfreudig. Zuletzt notierten die Papiere des in der Kritik stehenden Zahlungsdienstleisters fast drei Prozent im Minus.

Die Deutsche Telekom verdiente zum Jahresauftakt trotz Covid-19 wieder mehr, für die T-Aktien stand ein Plus von gut 1 Prozent zu Buche. Auch RWE startete gut in das neue Geschäftsjahr. Die Anteilsscheine des Energiekonzerns gaben um mehr als ein Prozent nach und schlugen sich damit besser als der Gesamtmarkt. Der Pharma- und Spezialchemiekonzern Merck KGaA trotze der Corona-Krise zum Jahresauftakt, wird aber wegen der Pandemie vorsichtiger. Die Papiere fielen um knapp 1 Prozent.

Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von minus 0,52 Prozent am Vortag auf minus 0,53 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,07 Prozent auf 145,43 Punkte. Der Bund-Future legte um 0,15 Prozent auf 173,79 Punkte zu. Der Kurs des Euro stand am frühen Nachmittag bei 1,0776 US-Dollar. Der Dollar kostete damit 0,9280 Euro. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Mittwoch auf 1,0875 (Dienstag: 1,0858) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,9195 (0,9210) Euro gekostet.