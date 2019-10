Konjunkturhilfe der US-Notenbank: Fed senkt Leitzins erneut

Mittels einer Tatrekonstruktion stellt die Polizei derzeit an der Bushaltestelle in der Tettnanger Seestraße eine Tat nach, die sich dort vor zwei Wochen ereignet hat. Beteiligt sind zahlreiche Polizei-Einsatzkräfte sowie mehrere Zeugen. Die Abfahrt vom Kreisverkehr an der Kreuzug Karlstraße/Schloßstraße/Loretostraße in die Seestraße ist aktuell für den Verkehr komplett gesperrt.

Am 16. Oktober hatten Polizeibeamte an der Bushaltestelle in der Seestraße bei einer Festnahme einen 43-jährigen Mann angeschossen, nachdem dieser ein ...