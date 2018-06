Kommt nun Swisswings?

Durchaus als mutig ist das neue Wings-Konzept der Lufthansa zu bezeichnen. Lufthansa Chef Carsten Spohr kann man bei dieser Entscheidung keine Halbherzigkeit vorwerfen. Doch wird diese Rechnung aufgehen? Es steht außer Zweifel, dass sich Lufthansa verändern muss, wenn sie weiterhin eine führende Rolle in der Luftfahrt spielen will. Viel zu lange ist die aggressive Expansion von Fluglinien – wie etwa aus dem Mittleren Osten – unterschätzt worden. Entscheidend wird nun sein, wie Lufthansa ihre Kunden die immer breiter werdende Produktpalette vermittelt. Man erinnere sich: Die Übertragung der dezentralen Strecken von Lufthansa zu Germanwings führte gerade am Anfang bei Lufthansa-Passsagieren zu Irritationen, welche anstelle in einem Kranich-Flugzeug mit einem farbenfrohen Germanwings Airbus unterwegs waren. Spohr wird sich daran noch gut erinnern. Er gestand damals ein, dass die Kommunikation über das neue Produkt mangelhaft war. Übrigens: Schon vor Jahren hat sich Lufthansa auch die Markennamen wie „Swisswings oder „Austrianwings“ gesichert. Das wird Carsten Spohr sicher nicht entgangen sein.