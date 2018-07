Kommt die Versicherungspflicht für E-Bikes?

Für die Staatsanwaltschaft ist klar: Der 76-jährige Rentner aus Zech musste sterben, weil die rumänische Bettlerbande einen Raub vertuschen wollte. Laut exklusiven Informationen der LZ wurde der Mann erwürgt, bevor die Täter sein Haus in Brand gesteckt haben. Die Verhandlung gegen zwei Verdächtige beginnt in eineinhalb Wochen vor dem Landgericht in Kempten. Der 37-jährige Hauptverdächtige ist unter anderem wegen Mordes angeklagt.

Denn laut Staatsanwaltssprecher Bernhard Menzel sind Mordmerkmale klar gegeben.