Kommentar zu Lobbyismus-Eklat um FDP und Porsche: „Peinlich!“

Man weiß gar nicht, was schlimmer ist: Dass sich ein Minister den Inhalt seines Regierungsprogramms von einem Lobbyisten diktieren lässt oder dass der Lobbyist auch noch halb öffentlich damit prahlt. Bei allem Herunterspielen der Kommunikation zwischen dem neuen VW-Chef Oliver Blume und Finanzminister Christian Lindner können sie den Kern der im Raum stehenden Absprache nicht aus der Welt schaffen. Beide gewähren der Öffentlichkeit so einen peinlichen Einblick in ihr Politikverständnis. Dabei ist es egal, ob es ein Gespräch oder stündliche Anrufe gab, sie vor oder nach den Koalitionsverhandlungen stattfanden, Lindner schon eine Meinung hatte oder erst überzeugt werden musste. Es zeigt, wie wirkungsvoll die Einflussnahme der Autoindustrie in einem wesentlichen Punkt war: der Zukunft des Verbrennermotors.

Dabei sind Gespräche zwischen Parteien und ihrer jeweiligen Gefolgschaft eher die Regel denn die Ausnahme. Die Beteiligung von Interessengruppen ist in der Demokratie ausdrücklich erwünscht. Es darf sich aber nicht der Eindruck aufdrängen, dass der Schwanz mit dem Hund wedelt und nicht umgekehrt. Genau das ist hier der Fall.