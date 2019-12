Kleinste Strukturen, große Erfolge: Zeiss feiert das zehnte Rekordjahr in Folge

Ein 28-jähriger Mann aus Mengen hat im April 2018 eine 30-jährige Frau gegen ihren Willen mehrere Stunden lang in seiner Wohnung festgehalten. Er soll ihr mit einem Klappmesser in beide Oberschenkel und in den Genitalbereich geschnitten haben. Der Angeklagte räumte die Vorwürfe der schweren Vergewaltigung zum Prozessauftakt am Dienstag vor dem Landgericht Ravensburg ein, obwohl er sich kaum noch an die Tatnacht erinnern konnte.

Dafür wird die aus Thailand stammende Frau ihre Tortur in der Nacht auf den 8.