„Keine wirklich guten Angebote für Frauen“: Politikwissenschaftler wirft DGB zum Jubiläum Versäumnisse vor

Der Deutsche Gewerksschaftsbund (DGB) tritt mit seinen Mitgliedern für soziale Gerechtigkeit, bessere Arbeits- und Lebensbedingungen, Mitbestimmung und eine Demokratisierung von Wirtschaft und Gesellschaft ein. So beschreibt sich der Dachverband der Gewerkschaften anlässlich der Feier zum 70-jährigen Bestehen am Montag selber. Doch es wäre gut, wenn die Gewerkschaften die Lebenswelt der durchschnittlichen Arbeitnehmer besser vertreten würden, sagt der Gewerkschaftsforscher Wolfgang Schröder und wirft den Gewerkschaften vor, für Frauen und Geringqualifizierte keine wirklichen Angebote entwickelt zu haben. Günther M. Wiedemann hat mit dem Politikwissenschaftler über Verdienste und über Versäumnisse des DGB gesprochen.

Der DGB feiert sein 70-jähriges Bestehen. Können er und seine Mitgliedsgewerkschaften sich Erfolge gutschreiben?

Ganz sicher. Die Gewerkschaften haben dazu beigetragen, den Strukturwandel sozial abzufedern und sozialen Ausgleich zu schaffen. Mitbestimmung sorgt für Beteiligung der Arbeitnehmer. Die Gewerkschaften haben großen Anteil an der Stabilität und Erfolgsgeschichte der Bundesrepublik. Auffallend ist auch, dass sie nicht nur mehr Lohn, sondern Arbeitszeit, Qualifikation, Rente zu ihren Themen gemacht haben. Im internationalen Vergleich zeichnen sie sich durch ihre Politik der inklusiven Solidarität aus. Zum einen als Einheitsgewerkschaften, womit sie das Prinzip der politischen Richtungsgewerkschaften überwunden haben. Und zum anderen als Gewerkschaften, die in einer Branche alle Beschäftigten organisieren, also nicht nur Facharbeiter oder nur Geringqualifizierte. Das ist ein Optimum an Solidaritätsmöglichkeiten.

Sehen Sie auch Stellen, wo der DGB versagt hat?

Obwohl sie inklusive Gewerkschaften sind, ist es ihnen nicht gelungen, Frauen in gleichem Maße in ihr Gewerkschaftsmodell zu integrieren wie Männer. Auch andere Gruppen, die nicht im Zentrum der Industriearbeit stehen, sind im deutschen Gewerkschaftsmodell nicht so abgebildet, wie es notwendig wäre. Für den Dienstleistungsbereich, der die Achillesferse des deutschen Gewerkschaftsmodells ist, müssen neue Wege gefunden werden. Zentral ist der Rückgang der Tarifbindung, dass es ihnen nicht gelungen ist, die Arbeitgeber weiterhin auf das Modell der Sozialpartnerschaft zu verpflichten. Das hängt maßgeblich auch mit dem Mitgliederrückgang zusammen.

Warum hat sich die Zahl der Gewerkschaftsmitglieder seit der Wiedervereinigung fast halbiert?

Das hat maßgeblich mit der Verschiebung von der Beschäftigung in der Industrie hin zum Dienstleistungsbereich zu tun. Gewerkschaften sind stark in exportorientierten Branchen, stark in Großbetrieben. Sie haben aber enorme Probleme im Dienstleistungsbereich, bei kleineren Betrieben und im ländlichen Bereich. Dass sie bei Frauen, Akademikern und Geringqualifizierten nicht so attraktiv erscheinen, hängt auch damit zusammen, dass sie für diese keine wirklich guten Angebote entwickelt haben. So haben die Gewerkschaften ihre Organisationsreformen immer so angelegt, dass sie sich dort verbessert haben, wo sie schon immer stark waren.

Bei den vergangenen Landtagswahlen haben Gewerkschaftsmitglieder überdurchschnittlich AfD gewählt. Eigentlich müsste doch die Programmatik des Deutschen Gewerkschaftsbundes immun machen gegen AfD-Parolen.

Die Gewerkschaftsfunktionäre sind komplett immun. Dass dies bei Mitgliedern etwas anders ist, liegt an der gesamtgesellschaftlichen Situation. Sie ist ein Stück weit entgrenzt in Richtung rechts, in Richtung des Sagbaren der Dinge, die man vorher nicht sagen konnte. Gleichzeitig muss man sehen: Die Stimmabgabe für die AfD ist Protest gegen die Institutionen. Zu denen werden auch die Gewerkschaften gezählt. Sie sind Teil des Establishments. Sie müssen aber in ihrer Ansprache immer auch ein Momentum des Anti-Establishments zum Ausdruck bringen, also auf Veränderungen drängen. Sie dürfen sich nicht mit dem Bestehenden zufrieden geben. Hier haben die Gewerkschaften ein Problem. Es wäre gut, wenn die Gewerkschaften die Sprache und Lebenswelt der durchschnittlichen Arbeitnehmer besser vertreten würden. Man bräuchte im Funktionärsapparat ein besseres Mischungsverhältnis, um Mitglieder gegen die AfD immunisieren zu können.

Sind die Gewerkschaften ausreichend gerüstet für die Veränderungen in der Arbeitswelt?

Jein. Einerseits nicht, weil sie es nicht hinreichend geschafft haben, sich wirklich in der neuen Arbeitswelt, bei den jungen Leuten, bei den Geringqualifizierten und Hochqualifzierten sowie vor allem bei den Frauen als attraktiver Player zu verankern. Andererseits sehr, weil sie sich so profund und seriös mit den Herausforderungen der neuen digitalisierten Arbeitswelt befassen wie kein zweiter Akteur. Sie brauchen aber neben mehr Mitgliedern, aktiven Mitgliedern, auch die Unterstützung von Politik und Arbeitgebern. In der Politik ist in den vergangenen Jahren die Einsicht gewachsen, dass ohne die Gewerkschaften diese Gesellschaft ungleicher und ungerechter werden wird, bei den Arbeitgebern ist diese Einsicht geschwunden.