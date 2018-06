Keine Rendite ohne Risiko

22 Prozent in drei Monaten: Die beiden nüchternen Zahlen stehen für die beeindruckende Wertentwicklung, die deutsche Aktien im ersten Quartal dieses Jahres aufs Börsenparkett gelegt haben.

Sie stehen sinnbildlich aber auch für den Argwohn der deutschen Privatanleger gegenüber dem wilden Treiben an den Finanzmärkten. Für die Mehrheit der Deutschen ist die Aktie nach wie vor ein Hochrisikopapier. Die Aversion gegenüber Dividendenpapieren ist mit Blick auf die vergangenen Jahre nachvollziehbar: Zwei Crashs binnen einer Dekade, in denen sich deutsche Standardwerte im Wert jeweils mehr als halbierten, sind selbst für risikoaffine Investoren harter Tobak. Für den deutschen Durchschnittsanleger mit seiner überschaubaren Kapitalmarkterfahrung sind sie schlichtweg zu viel.

Und da in der Anlegerpsyche Verluste sehr viel stärker nachwirken als Gewinne verwundert es nicht, dass die Aktienanlage hierzulande nach wie vor ein Schattendasein fristet. Vom gesamten Geldvermögen der deutschen Privathaushalte, das sich Ende 2014 nach Informationen der Deutschen Bundesbank auf 5,1 Billionen Euro summierte, waren nur rund 300 Milliarden Euro in Aktien investiert. Nach Angaben des Deutschen Aktieninstituts hatten 2014 lediglich 8,4 Millionen Menschen in Deutschland – oder rund 13 Prozent der Bevölkerung – Geld in Aktien oder Aktienfonds angelegt. „Viele Deutsche sitzen dem Instrument Aktie gegenüber einem Trugschluss auf. Dividendenpapiere gelten nach wie vor als Spekulationsobjekt für Reiche, das noch dazu ein enormes Vorwissen erfordert. Die Bürger fürchten, Fehler zu machen und verfolgen bei der Aktienanlage deshalb die Vogel-Strauß-Taktik“, sagt Andreas Hackethal, Finanzprofessor an der Universität Frankfurt.

Nichts für schwache Nerven

Die konservative Struktur der Geldanlage kostet den Bürger im Ergebnis viel Geld. Anleger, die Ende 2004 in den deutschen Standardwerteindex DAX investiert und dieses Investment bis Ende 2014 gehalten hatten, konnten eine jährliche Rendite von 8,7 Prozent einfahren. Selbst im ungünstigen Fall eines Einstiegs im Jahr 1999 reicht es noch für eine annualisierte Rendite von 2,3 Prozent – und das trotz der Marktverwerfungen in den Jahren 2001 und 2002 sowie 2008. Die Schwankungsbreite (Volatilität) der Jahresergebnisse war freilich nichts für schwache Nerven: Im Zuge des Ausverkaufs 2002 mussten DAX-Anleger einen Jahresverlust von knapp 44 Prozent verkraften. Ähnlich rasant ging es 2008 abwärts: Damals schlug ein Verlust von gut 40 Prozent zu Buche. Neben diesen Ausreißern nach unten gab es allerdings auch acht Jahre, in denen der Index um mehr als 20Prozent zugelegt hat.

Dass die Aktie in den zurückliegenden 15 turbulenten Börsenjahren dennoch deutlich positiv rentiert, ist auch wirtschaftstheoretisch zu erklären: Der wesentliche Grund ist, dass die Rendite von Aktien eine Risikoprämie für das übernommene unternehmerische Risiko enthält. Außerdem sind Aktien – im Gegensatz zu Anleihen – aufgrund ihrer Realwertorientierung weitgehend vor Inflation geschützt. Gleichwohl haben Letztere im direkten Vergleich die Nase vorn: Ein Portfolio aus deutschen Staatsanleihen – gemessen am Deutschen Rentenindex REX P, in dessen Berechnung neben den Preisänderungen auch Zinserträge einfließen – hat im betrachteten Zeitraum von Ende 1999 bis Ende 2014 eine jährliche Rendite von 5,1 Prozent eingefahren. Aus einem anfänglichen Einsatz von 10000 Euro wären somit 21223 Euro geworden – und das bei einer deutlich niedrigeren Volatilität. Nur einmal in diesen 15 Jahren – im Jahr 2013 – haben Anleger mit deutschen Staatsanleihen geringfügige Verluste von 0,5 Prozent erlitten. Damals erhöhte sich das Renditeniveau kurzfristig so stark, dass die daraus resultierenden Kursverluste am Anleihemarkt nicht durch Zinserträge kompensiert werden konnten. Ab einer Anlagedauer von zwei Jahren war ein Investment in Bundesanleihen bisher aber immer profitabel.

Allerdings äußerten sich jüngst weithin beachtete Investoren wie der US-Milliardär Warren Buffett oder der als „Anleihekönig“ bekannte US-Fondsmanager Bill Gross skeptisch zu den weiteren Aussichten an den Rentenmärkten. Letzterer hält insbesondere deutsche Staatsanleihen für massiv überbewertet und wettet mit seinem Rentenfonds auf Kursverluste. Auch wenn die Wertentwicklung von Anleihen in den vergangenen Jahren die Prognosen der Investmentauguren mit steter Regelmäßigkeit Lügen strafte, die Aussicht, dass Anleihen 2015 ein ähnliches Rekordjahr wie 2014 hinlegen werden, ist gering. Denn dafür müssten die Renditen am Rentenmarkt weiter sinken – was mit steigenden Kursen einhergeht. Doch bei zahlreichen Anleihen zahlen die Anleger bereits drauf. Selbst die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen Deutschlands – an Europas Finanzmärkten das Maß der Dinge – lag Ende April nur noch knapp über der Nulllinie.

Anleihen teurer als Aktien

Deshalb und wegen der insgesamt robusten wirtschaftlichen Rahmendaten messen die meisten professionellen Anleger den Aktienmärkten weiterhin die besten Renditechancen zu – auch nach der beeindruckenden Kursrally in diesem Jahr. „Wir sehen bei europäischen Aktien das größte Potential. Dabei ist das Anleihekaufprogramm der Europäischen Zentralbank der alles überragende Kurstreiber“, sagt Karsten Tripp, Anlagestratege bei der HSBC. Tripp rechnet damit, dass ein Großteil der Liquidität in die Aktienmärkte fließt. Aber auch fundamental bekämen die Kurse europäischer Dividendentitel durch den niedrigen Ölpreis und den schwachen Euro Unterstützung. Ähnlich sieht man das bei der Société Génerale. „2015 ist das Jahr der Eurozonen-Aktien“, glaubt Alain Bokobza, Chefstratege für globale Anlagestrategie bei der französischen Großbank. Die Argumente Bokobzas klingen ähnlich: So sei die Eurozone der große Gewinner des Ölpreisrückgangs. Zudem schwächten die Wertpapierkäufe der EZB den Euro und verbesserten so die globale Wettbewerbsposition europäischer Unternehmen.

Doch abgesehen von diesen kurzfristigen Einflussfaktoren zeigt die historische Erfahrung, dass insbesondere Aktien über einen langen Zeitraum Renditen erbracht haben, die deutlich über der Inflationsrate lagen – auch wenn die Wertentwicklung auf kurze Sicht stark schwanken kann. Mit Aktien- oder Aktienfondssparplänen lässt sich das Risiko, einen ungünstigen Einstiegszeitpunkt zu „erwischen“, zudem deutlich reduzieren. Vor allem für Berufseinsteiger empfiehlt sich die Aktie daher als zentraler Baustein der privaten Altersvorsorge. Gegen Ende des Erwerbslebens sollte der Aktienanteil dagegen sukzessive reduziert werden.

Risiko senken

So lässt sich das Risiko, Opfer eines Kurseinbruchs zu werden und mit hohen Verlusten verkaufen zu müssen, deutlich reduzieren. Die teilweise hohen Kosten beim Kauf und bei der Verwaltung aktiv gemanagter Aktien- oder Rentenfonds lassen sich mit börsengehandelten Indexfonds – sogenannten Exchange Traded Funds (ETFs) – drücken. Diese bilden die Wertentwicklung eines Aktien- bzw. Rentenindex ab, was sich in günstigen Bestands- und Transaktionskosten niederschlägt. Wem das Auf und Ab an den Aktienmärkten trotz allem nicht geheuer ist, der kann mit Misch- oder Rentenfonds das Risiko senken.

