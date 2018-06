Keine Chance für Praktiker

Am Mittwoch ist klar geworden: Praktiker kommt nicht mehr auf die Beine. Die wochenlange quälende Suche nach einem Investor für den Konzern ist erfolglos geblieben. Niemand will Geld in ein dermaßen angeschlagenes Unternehmen stecken. Die Marke ist erledigt.

Allein im Südwesten werden nun, nachdem im August bereits in einigen Märkten der Ausverkauf begonnen hatte, auch die Regale in den 14 verbleibenden Märkten der Marken Praktiker und Extra Bau+Hobby geräumt. Für Hunderte Mitarbeiter beginnt nun das Hoffen und Bangen. Den fest angestellten Beschäftigten an den betroffenen Standorten werde zunächst nicht gekündigt, hieß es bei den Insolvenzverwaltern. Erst am Ende des Investorenprozesses, der bis Oktober abgeschlossen sein soll, werde sich absehen lassen, was aus den einzelnen Standorten werde.

Wie viele Mitarbeiter im Südwesten insgesamt betroffen sind, konnte eine Praktiker-Sprecherin zunächst nicht beantworten. Im Juli war von fast 800 Mitarbeitern in 13 Praktiker-Märkten die Rede. Hinzu kommen aber noch die Märkte der Marke Extra Bau+Hobby. Besser sieht es für 190 Mitarbeiter in den fünf Max-Bahr-Märkten im Südwesten aus. Für die ebenfalls insolvente Praktiker-Tochter seien erste Angebote von Investoren und Mitbewerbern eingegangen, hieß es. In den Filialen geht der Verkauf unverändert weiter.

Der Ausverkauf beginnt Ende kommender Woche unter anderem in den Praktiker-Märkten in Tuttlingen, Ulm und Weingarten (Kreis Ravensburg). Die Zeitpunkte werden am Ort bekannt gegeben.

Billig-Strategie wurde zum Verhängnis

Die einstmals drittgrößte Baumarkt-Kette in Deutschland wurde durch Managementfehler heruntergewirtschaftet, konnte die Stürme des Marktes nicht mehr verkraften und wurde letztlich durch einen langen Winter dahingerafft. Über Jahre lockte Praktiker die Kunden mit Rabatten („20 Prozent auf alles, außer Tiernahrung“) in seine Läden – und erwarb sich mit dieser Strategie letztlich ein Billig-Image. Ein Teufelskreis, denn am Ende konnte die Kette auch keine höheren Preise mehr durchsetzen, als die Einkaufspreise anstiegen. „Rabatte und Discounts bieten keinen ausreichenden Wettbewerbsvorteil in einer durch Preiskampf und Marketingdruck geprägten Branche“, sagt Manuel Jahn, Experte für Handelsimmobilien bei der Beratungsfirma GfK. Aber die Rabattstrategie war nur einer von mehreren Fehlern bei Praktiker. Die Filialen waren teilweise zu klein und nicht produktiv genug. Dazu kamen Fehler bei der Standortauswahl und der Sortimentspolitik sowie eine schwache Beratungsqualität.

Für die Baumarkt-Branche ist die Marktbereinigung eine Entlastung. Der Markt ist längst überbesetzt – bei aller Freude der Deutschen am Heimwerken gibt es zu viele Baumärkte.

Nun beginnt ein mühsamer Prozess, in dessen Mittelpunkt die insolvente Konzerntochter Max Bahr steht. Für die 132 Märkte unter diesem besser geführten Label gibt es bereits etliche Interessenten. Es könnten auch noch einige ehemalige Praktiker-Filialen unter das Dach von Max Bahr schlüpfen. Aber erst einmal müssen die Interessenten sich die Bücher des Unternehmens genau ansehen. So richtig toll steht auch Max Bahr nicht da. Im Bericht über das erste Quartal wird hier ein Umsatz von 204 Millionen Euro ausgewiesen und ein operativer Verlust von 37 Millionen Euro.