Keine Anzeichen für Ausfälle im Genossenschaftssektor

„Die genossenschaftlichen Institute haben eine solide Basis, um auch in dieser Stresssituation ihre wirtschaftliche Leistungsfähigkeit aufrechterhalten zu können.“ Mit Zuversicht und Selbstvertrauen werde man die Belastungen in der Coronakrise in den Griff bekommen, ist sich Marija Kolak sicher. Die Präsidentin des genossenschaftlichen Bankenverbands BVR berichtete bei der Bilanzvorlage von ersten Kundenanfragen bei den Banken nach Hilfen der Bundesregierung. Die will die Firmen mit unbegrenzten Kreditprogrammen unterstützen, die Hilfen müssen die Unternehmen jedoch über ihre Hausbank beantragen. Die KfW bietet den Banken dann je nach Förderprogramm an, 70 bis 80 Prozent des Kreditrisikos zu übernehmen. Am Freitag sollen erste Details genannt werden. „Die Volksbanken und Raiffeisenbanken werden mit aller Kraft ihren Firmenkunden in dieser Krise als verlässlicher Partner und Finanzierer zur Seite stehen“, versicherte Kolak.

Wirtschaftlich stehen sie tatsächlich gut da: Im vergangenen Jahr haben sie das Ergebnis vor Steuern um ein Fünftel auf 7,56 Milliarden Euro gesteigert, unter dem Strich blieben noch 2,2 Milliarden übrig – 2018 waren es noch 1,87 Milliarden Euro gewesen. Das dürfte im laufenden Jahr nicht so bleiben: „Das hohe Niveau wird sich nicht halten lassen“, sagte BVR-Vorstandsmitglied Gerhard Hofmann. Eine Rezession im ersten Halbjahr sei wahrscheinlich, sagte Kolak, in der zweiten Jahreshälfte rechne sie mit Aufholeffekten. Wie stark der Rückgang sei, das könne man zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen, meinte BVR-Vorstand Hofmann. Für Ausfälle im genossenschaftlichen Sektor gebe es derzeit noch keine Anzeichen. „Wir haben ein sehr, sehr gutes Präventionssystem.“ Allerdings wollte Hofmann nicht ausschließen, dass bei einer länger anhaltenden Krise der Volkswirtschaft auch Banken in Gefahr geraten könnten. Der Stützungsfonds der Genossenschaftsbanken sei aber für den Notfall gut gefüllt.

BVR-Präsidentin Kolak appellierte an die Unternehmen, in dieser Lage ihre Kreditlinien zu nutzen, die seien für Fälle wie diesen gedacht. „Sie können und sollen in Anspruch genommen werden.“ Erste Einbrüche träfen die Reisebranche, Gaststätten und Hotellerie, aber auch Veranstalter im Bereich Sport und Kultur. Dass die EZB in der aktuellen Lage darauf verzichtet habe, die Zinsen noch weiter zu senken, sei eine „weise Entscheidung“, lobte sie. Denn anders als in den USA sende eine noch extremere Zinspolitik kaum konjunkturelle Impulse aus. Diese würde mehr schaden als nützen: „Die EZB-Entscheidung lässt hoffen, dass diese Erkenntnis auch von den Währungshütern mehr und mehr geteilt wird“, sagte Kolak. An die Bundesregierung appellierte sie, den Solidaritätszuschlag zur Jahresmitte vollständig zu streichen, ebenso die Finanztransaktionssteuer.

841 Volks- und Raiffeisenbanken, Sparda-Banken, PSD-Banken und genossenschaftliche Spezialinstitute zählte die Gruppe Ende 2019, das waren 34 weniger als ein Jahr zuvor. Deren Zahl sinkt seit Jahren, auch so versuchen die Institute dem steigenden Druck auf die Erträge wegen der niedrigen Zinsen und der Digitalisierung zu begegnen. Für das laufende Jahr rechnet der BVR mit 40 Fusionen. Etwa 9300 Zweigstellen unterhalten die Genossenschaftsbanken noch. „Das Virus macht keinen Bogen um unsere Belegschaft“, sagte Kolak. „Aber wir werden eine adäquate Präsenz in der Krise aufrechterhalten.“

Auch in der Region Ravensburg-Bodensee-Sigmaringen ziehen die Volks- und Raiffeisenbanken eine gute Bilanz. Trotz Nullzinsen und zunehmender Regularien sei das Jahr 2019 für die zehn Volks- und Raiffeisenbanken in der Region Ravensburg-Bodensee-Sigmaringen ein gutes Geschäftsjahr gewesen. Das teilte die Bezirksvereinigung (BZV) der VR-Banken am Dienstag in einer Pressemitteilung mit. Die zehn Banken konnten ihr Einlagen-, Kredit- und Verbundgeschäft steigern – um 9,5 Prozent auf 15,4 Milliarden Euro. Die Eigenkapitalbasis sei im Vergleich zum Vorjahr um 5,5 Prozent auf 837 Millionen Euro gestiegen.

Die Hausbau-Finanzierung sei in Zeiten von Niedrigzinsen weiter gefragt. Insgesamt 4561 Baufinanzierungen liefen über die BZV-Banken. 500 Millionen Euro will die Bankengruppe in den nächsten Jahren investieren, um das digitale Banking auszubauen. „Wir sind da auf einem sehr guten Weg“, teilt Franz Schmid, Vorstandvositzender der BZV mit.

Mit Blick auf die Corona-Krise ist die BZV zuversichtlich. Wirtschaftlich sei man solide aufgestellt. Damit Firmenkunden schnelle Hilfe angeboten werden könne, würden derzeit die Hilfsprogramme der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) intern umgesetzt. Für Förderbanken, Kunden und Banken sei das eine Kraftanstrengung. Es müssten alle an einem Strang ziehen, sagt Schmid.

Die Zahl der Mitglieder und Kunden der zehn BZV-Banken sei 2019 stabil geblieben. Die Zahl der Mitarbeiter sei mit 928 leicht gefallen. (sz