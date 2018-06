Kein Vertrauen verdient

Vertrauen ist das wichtigste Kapital im Wirtschaftsleben. In den meisten Branchen können sich Verbraucher auch auf das Gegenüber verlassen. Wer geht schon morgens misstrauisch zum Bäcker an der Ecke? Wer vertraut nicht darauf, dass der neue Fernseher funktioniert?

In der Finanzbranche sollten die Kunden dieses Grundvertrauen aber besser zu Hause lassen. Trotz vieler gegenteiliger Aussagen in der Werbung steht für die Institute oftmals das Eigeninteresse vor dem der Sparer. Verkauft wird nicht unbedingt das passendste Produkt, sondern das, was besonders viel Provision einbringt. Diesen schon lange vorherrschenden Eindruck hat die Sonderuntersuchung der Verbraucherzentralen bestätigt. Es mangelt an Transparenz über die Kosten und die oft komplizierten Konstruktionen von Finanzprodukten.

Es wäre zu leicht, allein den Finanzunternehmen die Schuld daran zuzuweisen, wobei sie natürlich den größten Anteil an diesem misslichen Zustand tragen. Es ist auch die Pflicht der Verbraucher, sich im Umgang mit dem eigenen Geld schlau zu machen. Finanzbildung wird umso wichtiger, je mehr Bürger vorsorgen müssen. Wer sich nicht damit beschäftigen will, kann sich an freie Finanzberater wenden. Das kostet zwar ein Honorar, doch bei langfristigen Geldanlagen wie Rentenversicherungen rentiert sich die Ausgabe schnell, weil die von den unabhängigen Ratgebern empfohlenen Produkte oft mehr einbringen als ein schlechter Tipp der Hausbank.