Das Signal „Wir haben verstanden“ sucht man bei der VW-Konzernspitze vergeblich. Das Tricksen und Täuschen geht weiter. Die neue alte Unternehmensführung denkt nicht daran, auf Millionen-Bonus-Zahlungen zu verzichten. Extras kommen auf Wiedervorlage, werden später eingestrichen, wenn sich die Aufregung über den Abgas-Skandal gelegt hat.

Weniger großzügig ist man gegenüber den geprellten Kunden. Entschädigungen wie in den USA soll es für die betroffenen VW-Fahrer hierzulande nicht geben. Warum eigentlich nicht? Von einem echten Neuanfang ist in Wolfsburg nichts zu spüren. Hier herrscht weiter Arroganz. Dass ausgerechnet der Vorstand über Jahre nichts vom Ausmaß an Manipulation und krimineller Energie mitbekommen haben soll, ist unglaubwürdig.

Bleibt die Hoffnung auf die Justiz und vielleicht auch auf den Untersuchungsausschuss des Bundestages. Die Parlamentarier tun zudem gut daran, den Fokus darauf zu richten, wie es sein kann, dass das Kraftfahrtbundesamt nichts gemerkt hat und der Verkehrsminister wenig Engagement bei der Aufklärung erkennen ließ.