Kein Erdöl aus Kasachstan

Anfang Januar tritt das Ölembargo gegen Russland in Kraft. 2021 importierte Deutschland etwa ein Drittel seines Rohölbedarfs aus Russland, rund 28 Millionen Tonnen. Unter anderem Öl aus Polen und Kasachstan soll die ausbleibenden Lieferungen, die gerade Raffinerien in Ostdeutschland wie das PCK in Schwedt treffen, kompensieren. Doch die vom Wirtschaftsstaatssekretär Michael Kellner (Grüne) angedeuteten Verträge mit dem zentralasiatischen Land scheinen noch nicht unter Dach und Fach, was sich der Linken-Abgeordnete Christian Görke vor Ort in der kasachischen Hauptstadt Astana bestätigen ließ, wie er der „Schwäbischen Zeitung“ mitteilte.

Sollten die Vertragsabschlüsse jedoch schnell umgesetzt werden, könnte der Erdölkonzern KazMunayGas im Januar zu Testzwecken 20.000 Tonnen Öl pro Monat liefern. „Insgesamt könnten fünf bis sechs Millionen Tonnen Erdöl pro Jahr dem PCK geliefert werden“, erklärte Görke nach seiner Rückkehr aus Astana. Die Vollauslastung der Raffinerie, die 90 Prozent der Energieversorgung der Hauptstadtregion, Brandenburgs und Teilen Mecklenburg-Vorpommerns sichert, wäre so laut Görke für Jahre garantiert. Die bisher geplante Öl-Belieferung über den Hafen Rostock ist allein nicht ausreichend.

Auch beim Staatskonzern KazTransOil sehe man einen Transport logistisch machbar – aber: „Wer im Januar ordentlich Öl geliefert haben will, hätte Ende September, Anfang Oktober bestellen müssen“, zitiert Görke seinen Gesprächspartner, Generaldirektor Talgat Kurmanbaev.

Aus Sicht des stellvertretenden Energieministers von Kasachstan, Asset Maganov, sei es möglich, „sanktionsfrei kasachisches Öl über die Druschba-Pipeline zu liefern“, berichtet der Linken-Politiker von seinen Gesprächen. Die Ölleitung verläuft über russisches Territorium. 80 Prozent seines Erdölexports muss Kasachstan über russisches Territorium abwickeln, überwiegend durch die CPC-Pipeline zum russischen Schwarzmeerhafen Novorossiysk.

Die größten Anteilseigner dieser Leitung sind die US-amerikanischen Energiekonzerne Chevron und Exxon. Auch seit dem russischen Angriff auf die Ukraine am 24. Februar 2022 laufe der Transport durch die Leitung weiter, Abnehmer des kasachischen Öls seien auch westliche Staaten. Zudem habe Kasachstan Sicherheiten aus dem russischen Energieministerium eingeholt, dass kasachisches Öl durch Pipelines weitergeleitet werde.

Die Linksfraktion im Bundestag fordert nun Aufklärung von der Bundesregierung über den Stand der Verträge; Görke wirft der Ampel vor, „fahrlässig Zeit verschenkt“ zu haben. Dazu wolle seine Fraktion eine Sondersitzung des Ausschusses für Klimaschutz und Energie noch vor dem Jahreswechsel beantragen.

Nach Paragraf 60 der Geschäftsordnung des Bundestages kann der Ausschussvorsitzende – in diesem Fall Klaus Ernst (Die Linke) – eine Sondersitzung einberufen, wenn eine Fraktion oder fünf Prozent der Mitglieder des Bundestages dies verlangt oder ein einstimmiger Beschluss des Ausschusses vorliegt und die Genehmigung der Bundestagspräsidentin erteilt worden ist.