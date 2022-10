Kaufhauskette Galeria braucht schon wieder eine Finanzspritze

Die Krise im Einzelhandel bringt jetzt auch den Warenhaus-Riesen Galeria Karstadt Kaufhof ins Wanken. Der Konzern hat überraschend den Sanierungstarifvertrag mit der Gewerkschaft Verdi gekündigt. In einem internen Schreiben, das der „Schwäbischen Zeitung“ vorliegt, schwört die Geschäftsführung die Mitarbeiter auf einen harten Sparkurs ein. Das Unternehmen brauche dringend „frisches Kapital“.

Nach dem Corona-Lockdown, jetzt die explodierenden Energiepreise: Der aus Kaufhof und Karstadt entstandene Warenhauskonzern Galeria kommt nicht aus dem Krisenmodus und sieht sich nun erneut in einer „bedrohlichen Lage“, wie der Vorsitzende der Geschäftsführung, Miguel Müllenbach, in einem Brandbrief an die Beschäftigten schreibt.

Beschäftigte müssen erneut verzichten, Gehälter werden eingefroren

Ohne neues Kapital sei es nicht möglich den Sanierungskurs fortzusetzen, teilt Müllenbach mit. Das Unternehmen sei wegen der „wirtschaftlich extrem angespannte Situation“ gezwungen worden, den Tarifvertrag mit Verdi zu kündigen. Eine Folge der Kündigung ist das „Einfrieren“ der Vergütung der Beschäftigten auf dem aktuellen Lohnniveau sowie „die Verpflichtung mit Verdi zu verhandeln, um den Tarifweg nunmehr an die neue Situation anzupassen“, so die Geschäftsführung.

Der nach der Fusion von Karstadt und Kaufhof im Jahr 2019 abgeschlossene „Überleitungs- und Integrationstarifvertrag“ sollte den Erhalt von Standorten sichern und betriebsbedingte Kündigungen bis 2024 ausschließen. Außerdem ist darin die Anpassung der Gehälter an den Flächentarifvertrag vorgesehen.

In dem Schreiben wird nun mitgeteilt, dass es möglicherweise nicht bei dem angekündigten Gehaltsverzicht für die Mitarbeiter bleibt. Man sehe sich „auch weiteren Einsparungen in allen Bereichen gegenüber“, schreibt der Vorstandschef. Konkreter wird Müllenbach nicht. Dem „Manager Magazin“ zufolge will die Kaufhaus-Kette auf Aushilfen im Weihnachtsgeschäft verzichten. Auch beim Energieverbrauch soll demnach gespart werden. In dem Brief heißt es, Galeria müsse in den kommenden zwei Jahren „über 150 Millionen Euro allein für Energie mehr aufwenden als geplant“.

Von Standortschließungen und Stellenabbau ist bisher nicht die Rede. Auch die Gewerkschaft Verdi hat dazu bisher keine Informationen. Die Verdi-Führung reagiert allerdings empört auf die Kündigung des Sanierungstarifvertrags. „Es ist unverantwortlich, Menschen in diesen durch Corona, Krieg und Inflation belasteten Zeiten noch zusätzlich mit den Folgen einer Tarifflucht zu ängstigen“, so teilt Verdi mit.

„Für die Innenstädte sind die Galeria-Kaufhäuser ein ganz wichtiger Frequenzbringer“, sagt der Handelsexperte der IHK Ulm, Josef Röll.

Die Beschäftigten hätten in den vergangenen Jahren immer wieder einen Beitrag zum Erhalt des Unternehmens geleistet, indem sie auf Entgelterhöhungen und Zusatzleistungen verzichtet hätten. Die Geschäftsleitung in Essen war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.

Zur Vorgeschichte: Während der Corona-Pandemie 2020 musste Galeria Karstadt Kaufhof ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung anmelden. Die Zahl der Kaufhäuser sank von 172 auf noch rund 130, Tausende Mitarbeiter verloren ihre Stellen. Doch bereits ein Jahr später musste der Bund Galeria mit rund 460 Millionen Euro Staatshilfe unter die Arme greifen, im Januar kamen weitere 220 Millionen Euro dazu. In dem Schreiben an die Mitarbeiter heißt es, die Unternehmensführung arbeite „mit Hochdruck“ daran, die Finanzierung von Galeria „neu zu strukturieren“.

Die Kaufhauskette betreibt Filialen unter anderem in Singen, Konstanz, Memmingen und Ulm und beschäftigt in Baden-Württemberg mehrere Hundert Mitarbeiter. Der Erhalt der Standorte sei für den Einzelhandel von substantieller Bedeutung, erklärt der Handelsexperte der IHK Ulm, Josef Röll: „Für die Innenstädte sind die Galeria-Kaufhäuser ein ganz wichtiger Frequenzbringer“, so Röll auf Anfrage. 2020 war es gelungen, die Standorte in Singen und Leonberg vor der geplanten Schließung zu bewahren.