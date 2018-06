Kanada kündigt eigene Zölle auf Stahl- und Aluminium an

„Jetzt sieht man, was die Umfahrung gebracht hat“, konstatiert der Ertinger Bürgermeister Jürgen Köhler. Der Verkehr rollt seit der Sanierung der B 311 in vollem Ausmaß über die Umleitung wieder durch seine Gemeinde. Anwohner in Erisdorf bekommen das auch zu spüren – obwohl der Teilort gar nicht an der Umleitungsstrecke liegt. Ein Teil des Verkehrsstroms fließt nämlich über die Nebenstrecke, um eine Abkürzung zu nehmen oder vom Navigationssystem geleitet.