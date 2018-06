Der Rohölpreis ist seit Juni 2014 um die Hälfte eingebrochen.

Eine solche Schwankung bei einem der global wichtigsten Rohstoffe produziert Gewinner und Verlierer.

Glaubt man der Internationalen Energieagentur (IEA), hat der Westen die Nase vorn beim Rohstoff-Monopoly. Ihrer mittelfristigen Marktprognose zufolge ist Russland der große Verlierer, auch die zur Organisation erdölexportierender Länder (Opec) zählenden Staaten rund um den weltgrößten Ölförderer Saudi-Arabien können nicht wie erhofft punkten. Die USA und ihre vergleichsweise neue Förderung von Schieferöl sollen derweil als großer Gewinner aus der gegenwärtigen Krise um den eingebrochenen Ölpreis hervorgehen.

Russland werde bis 2020 rund 560000 Barrel (je 159 Liter) an Tagesproduktion einbüßen, glaubt die IEA. „Russland sieht sich einem absoluten Sturm von niedrigen Preisen, Sanktionen und Währungsschwankungen ausgesetzt“, sagte IEA-Generalsekretärin Maria van der Hoeven am Dienstag in London.

Igor Setschin, Chef des russischen Staatskonzerns Rosneft und enger Vertrauter von Präsident Wladimir Putin, holte zum Gegenschlag aus: Er bezichtigte die Opec-Länder, mit ihrer Politik ungedrosselter Förderung für den Preisverfall verantwortlich zu sein.

USA fluten Ölmarkt

„Der Preisabstieg von über 50 Prozent drückt auf der Angebotsseite auf die Bremse“, sagen auch die IEA-Experten. Wichtige Ölproduzenten verschieben Investitionen in neue Felder, weil sie im Moment nicht rentabel genug sind. BP, ExxonMobil oder ConocoPhillips planen, erst einmal auf Investitionen zu verzichten.

Ungeachtet der turbulenten Großwetterlage auf den Weltmärkten werden die USA – so prognostiziert jedenfalls die IEA – bis 2020 ihren Ausstoß deutlich erhöhen, um 2,2 Millionen Barrel pro Tag. „Die USA bleiben die größte Wachstumsquelle“, urteilen die Experten.

Die Schieferöl-Produktion in den Vereinigten Staaten, die zu einer erheblichen Ausweitung der Fördermenge geführt hat und ein zentraler Faktor beim Preisverfall war, kann flexibel hoch und runter gefahren werden und damit auf Marktschwankungen reagieren.

„Wir hatten bisher mit Saudi-Arabien ein Produktionsland, das in der Lage war, Marktumschwünge zu bewerkstelligen. Jetzt haben wir mindestens zwei“, sagte van der Hoeven.

Genauso entscheidend wie die Fördermengen ist die globale Nachfrage. Und die fällt in naher Zukunft eher geringer aus. Die Weltwirtschaft wächst nicht wie erhofft.

Warum der Benzin- und Dieselpreis schwankt

Der Ölpreis hat sich im vergangenen halben Jahr von 110 US-Dollar pro Barrel (159 Liter) auf 47 US-Dollar mehr als halbiert. Das erklärt auch, warum Diesel und Sprit an der Tankstelle deutlich günstiger wurden. Doch an den Tankstellen sinken und steigen die Preise dennoch täglich. Jürgen Albrecht, Experte vom ADAC, erklärt: „Die langfristigen Preiseffekte haben mit dem Rohölpreis auf den Weltmärkten und dem Dollar-Kurs zu tun.“ Schließlich wird Rohöl in US-Dollar gehandelt. „Die Schwankungen im Tagesverlauf sind Ergebnis der Marktpreisbildung zwischen den Tankstellen“, fährt Albrecht fort.

Wie der ADAC in einer Studie festgestellt hat, sinkt der Spritpreis an der Zapfsäule jeden Abend zwischen 18 und 20 Uhr auf sein Tagestief. „In der Nacht, wenn die freien Tankstellen zu haben, steigt der Preis wieder“, erklärt Albrecht. Die Konkurrenz ist dann kleiner. Den Preisanstieg in den vergangenen zwei Wochen führt Albrecht allerdings auf den leicht gestiegenen Rohölpreis zurück. (sue)

