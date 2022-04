Kässbohrer meldet Kurzarbeit an

Die Firma Kässbohrer aus Laupheim hat Kurzarbeit angemeldet. Das bestätigte eine Sprecherin dem SWR am Freitagabend. Grund für den Schritt seien Lieferengpässe. Insgesamt sind acht Arbeitstage vor und nach Ostern betroffen.

Kässbohrer lässt viele elektronische Bauteile in China fertigen. Dort stehen aber noch immer Fabriken wegen harter Lockdowns still. Allerdings produziert Kässbohrer im Frühjahr ohnehin weniger Pistenbullys als etwa im Herbst. Der Produktionsstopp treffe also nicht die Hauptsaison, sagte die Sprecherin.