Küchenbauer Alno will zurück in die Erfolgsspur

Die Neue Alno GmbH will im Jahr 2019 erstmals schwarze Zahlen schreiben. Das sagte Vorstand Stefan Sandmann am Dienstag zum Start der Serienproduktion des mittleren Küchensegments in Pfullendorf. „2019 wird für uns das Jahr der Wahrheit“, so Sandmann. Es wäre utopisch schon in diesem Jahr einen Gewinn zu erzielen.

Die erste Phase seit Gründung im Januar 2018 sei erfolgreich abgeschlossen. Die ersten 500 Küchen stünden zur Auslieferung bereit. Im Moment beschäftigt die Neue Alno GmbH 320 Mitarbeiter, darunter unter 20 Prozent in der Verwaltung.

Die Produktionskapazität liege aktuell bei täglich 600 Küchenschränken, so Sandmann; in der zweiten Jahreshälfte solle sie auf 1000 Küchenschränke pro Tag hochgefahren werden.

Als größte Herausforderung beschrieb Finanzvorstand Thomas Kresser „die Zurückgewinnung des Vertrauens bei Lieferanten und Kunden“. Kresser kümmert sich vor allem um die Gespräche mit den Lieferanten. „Die erste halbe Stunde muss ich nur zuhören, weil in der Vergangenheit viel Porzellan zerschlagen wurde. Erst danach kann ich über unsere Ziele und Pläne reden“, erklärte Kresser die Situation.