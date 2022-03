Jobwechsler verdienen mehr als treue Arbeitnehmer: Was Personalberater raten

Wer seinen Job häufig wechselt, kann mit einem immer höheren Gehalt rechnen. Treue Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer hingegen sind automatisch die Gelackmeierten. So zumindest ist die gängige Meinung. Doch stimmt das überhaupt? Remo de Masi ist Unternehmens- und Personalberater und Geschäftsführer der Sipa Unternehmer-Beratung mit Sitz in Saarbrücken. Mit Verena Pauer spricht er darüber, was dran ist an der Behauptung, was Arbeitnehmer bei Gehaltsverhandlungen beachten sollten und ob sich ein Jobwechsel nur des Geldes wegen tatsächlich lohnt.

Herr de Masi, es gibt den Mythos, dass treue Arbeitnehmer weniger verdienen als die, die ihren Arbeitgeber häufig wechseln. Stimmt das?

An dem Mythos ist schon was dran. Studien zeigen, dass man am Ende eines Arbeitslebens mehr an Gehalt auf der Uhr stehen hat als jemand, der die gleichen Berufsjahre in ein und demselben Unternehmen hinter sich gebracht hat – teilweise bis zu 50 Prozent mehr. Jeder Jobwechsel ist automatisch mit einer Gehaltsverhandlung verbunden. Man muss nicht seinen Mut zusammennehmen und aktiv nach einer Gehaltserhöhung fragen.

Ich muss mir keine Argumente aufgrund meiner Leistungen der vergangenen Jahre, die mein Chef vielleicht übersehen hat, zurechtlegen und einbringen. Insbesondere, wenn ein potenzieller Kandidat abgeworben wird, kennt er oder sie den eigenen Marktwert – und den wird er auch mindestens abrufen. Und je länger die Suche andauert, bis eine Position besetzt ist, desto eher wird das Unternehmen bereit sein, in den sauren Apfel zu beißen und eventuell mehr zu zahlen. Und schon entsteht eine Diskrepanz zu den bestehenden Mitarbeitenden.

Personalberater Remo de Masi (Foto: Sipa)

Wie groß können die Unterschiede sein?

Man muss schon feststellen, dass die meisten Geschäftsführer bei Neueinstellungen sehr umsichtig mit der Thematik umgehen. Es wird nicht so sein, dass man exorbitant über dem durchschnittlichen Gehalt des Berufsbildes liegt. Wenn jedoch das Gesamtpaket stimmt, also Persönlichkeit, fachliche Kompetenz, Arbeitgeber eine langfristige Perspektive eröffnen und von dem Kandidaten überzeugt sind, dann kann das Gehalt über dem ursprünglichen für die Position festgelegten Rahmen liegen. Das kann dann auch nennenswert mehr sein.

Also wird Treue nicht belohnt.

So allgemein kann man das nicht formulieren. Das hängt schon vom Einzelfall ab, von der Unternehmenskultur, von der jeweiligen direkten Führungskraft und letztlich vom Chef. Man muss fairerweise sagen, dass der Arbeitgeber in den wenigsten Unternehmen auf Sie zukommt und sagt: ‘Mensch, tolle Arbeit! Hier kriegen Sie 20 Prozent mehr.’ Das wird nicht passieren. Arbeitnehmer müssen sich aktiv ins Spiel bringen. Man sollte nicht darauf warten, dass man mehr bekommt – das wird in den seltensten Fällen funktionieren.

Was heißt das genau für Arbeitnehmer?

Sie müssen aktiv auf die Geschäftsführung zugehen, einen Termin einfordern, um dort dann ausführlich über die eigenen Leistungen und das zukünftige Entlohnungspaket sprechen zu können. In die Gehaltsverhandlungen sollte man gut vorbereitet gehen, klar herausstellen, welches die Argumente sind, aber auch wie die eigene Vorstellung zum Gehalt lautet.

Also erläutern, was sie bisher geleistet haben, beispielsweise, dass Sie vielleicht mehr Verantwortung übernommen haben, mehrere Projekte sehr gut abgeschlossen haben, sich in der Organisation noch besser vernetzen konnten, Ideen und Impulse eingebracht oder eine Weiterbildung gemacht haben. Alles Argumente, die in eine Gehaltsverhandlung hineingehören – auf eine sachliche Art und Weise. Vielleicht ist es auch möglich mit der Geschäftsleitung auszumachen, alle zwei bis drei Jahre über das Gehalt sprechen zu können. Das ist schon aufgrund der Inflation zu empfehlen.

Sie würden also eine Gehaltsverhandlung alle zwei bis drei Jahre empfehlen?

Das ist ein guter Zeitraum. Es muss klar sein, dass es nicht um einen riesengroßen Schluck aus der Gehaltspulle geht. Es geht vielmehr um einen regelmäßigen Abgleich zwischen eigener Leistung, Beitrag zur Unternehmensentwicklung und dem eigenen Gehalt. Und das sollte man frühzeitig ankündigen und mit der Geschäftsführung verabreden.

Es geht um die Schaffung einer Vertrauensbasis und somit um eine langfristige gegenseitige Wertschätzung. Ich muss mich so gegenüber dem Arbeitgeber positionieren, dass er von mir etwas erwarten kann. Aber umgekehrt erwarte ich auch etwas von ihm. Und darüber müssen wir in bestimmter Regelmäßigkeit sprechen – nicht im Halbjahresrhythmus. Andererseits ist es sinnfrei, erst acht oder zehn Jahren zu kommen und eine unrealistisch hohe Gehaltsanpassung zu fordern.

Welche Spielräume haben Arbeitnehmer bei Gehaltsverhandlungen?

Sie können durchaus von zehn Prozent ausgehen, insbesondere auf mittleren Gehaltsniveau zwischen 30 000 bis 50 000 Euro im Jahr, dann ist das denkbar. Interessant sind auch andere Elemente im Entlohnungsmodelle, nicht nur das unmittelbare Gehalt. So können beispielsweise Dienstwagen, Bahncard, E-Bike oder Kitaplatz in das Paket miteinfließen. Es gibt eine Reihe von zusätzlichen Möglichkeiten, gerne darf auch der Arbeitnehmer Vorschläge machen.

Ist es denn möglich für treue Arbeitnehmer, auf dem gleichen Niveau rauszukommen, wie Arbeitnehmer mit häufigen Wechseln im Beruf?

Das ist schwierig zu beantworten und hängt davon ab, wie man sich persönlich in dem Unternehmen weiterentwickeln kann, ob es überhaupt die Möglichkeit gibt, zum Beispiel Führungsarbeit zu übernehmen. Wenn beide bis zum Ende eine ähnliche Position und Aufgaben ausüben, dann kann damit gerechnet werden.

Arbeitgeber wollen nicht, dass ihre langjährigen qualifizierten Mitarbeitenden abwandern, weil sie anderswo mehr verdienen. Wie können sie das verhindern?

Die Arbeitgeber sind in der Pflicht, insbesondere in der zunehmend angespannteren Kandidatenmarktsituation, dass sie sich sehr intensiv mit den Einzelnen, dem Team und der Organisation in der Frage der Mitarbeiterbindung auseinandersetzen. Im Idealfall ist es so, dass ein Unternehmen eine Kultur der Wertschätzung und Transparenz lebt.

Es muss klar sein: wo steht das Unternehmen, wo will es hin, wie kann der Arbeitnehmer einen Beitrag dazu leisten, was wird von ihm erwartet und was heißt das für den Wert, den er dem Unternehmen somit bieten kann. Und es muss Wertschätzung gegenüber der geleisteten Arbeit geben. Auf dieser Grundlage muss man dann auch über Entlohnung gesprochen werden können. Die so erzeugte Loyalität hilft sicher den rein monetär getriebenen Abwanderungsgedanken zu kompensieren.

Würden Sie einen Jobwechsel nur des Geldes wegen empfehlen?

Klares Nein. Klar ist aber auch: Jeder hat jedoch seine monetäre Sprungschwelle, die andere Aspekte zweitrangig werden lassen. So wird eine in Aussicht stehende Gehaltsverdopplung, die naturgemäß eher unwahrscheinlich ist, einen Kandidaten sehr zum Nachdenken animieren und zu einer Reihe von ernsten Gesprächen mit der Familie führen.