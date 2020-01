IWF: Weltwirtschaft kommt etwas stärker in Schwung

Betrügerische Nachrichten, die per Facebook-Messenger die Runde machen, sind nicht neu. Doch derzeit sind auch User in Aalen massiv davon betroffen.

So mancher ist sogar bereits auf den Betrug via Phishing hereingefallen. Mit dieser Masche versuchen Unbekannte über gefälschte Webseiten an persönliche Daten zu gelangen.

„Bist du derjenige in diesem Video?“ Diese Frage haben in den vergangenen Tagen in Aalen zahlreiche Facebook-Nutzer von einem ihrer Freunde per Messenger erhalten.