Italien stützt Aktienmarkt - G7-Gipfel belastet nicht

Anleger haben auf den Eklat beim G7-Gipfel gelassen reagiert. Der Dax kletterte am Montag um 0,60 Prozent auf 12.842,91 Punkte, obwohl mit dem G7-Treffen die Gefahr eines Handelskrieges Beobachtern zufolge zugenommen haben dürfte.

„Die Erwartungen an diese Veranstaltung waren außerordentlich niedrig“, sagte Analyst Neil Wilson vom Broker Markets.com.

Als gut für die Aktienmärkte werteten Börsianer die politische Unterstützung aus Italien für den Euro. Der neue italienische Finanzminister Giovanni Tria will Italiens Zukunft im Euro garantieren. „Die Position der Regierung ist eindeutig und einhellig. Ein Euro-Austritt kommt nicht in Frage“, sagte der Wirtschaftsprofessor der Zeitung „Corriere della Sera“. Italiens Anleihen und der Euro legten in der Folge zu.

Der MDax der mittelgroßen deutschen Unternehmen legte um 0,19 Prozent auf 26.711,94 Punkte zu. Der Technologiewerte-Index TecDax rückte sogar um 1,38 Prozent auf 2843,91 Zähler vor.

Von den positiven Nachrichten aus Italien profitierten die Aktien von Banken. Titel der Commerzbank stiegen um 3,45 Prozent an die Dax-Spitze. Papiere der Deutschen Bank legten um 1,29 Prozent zu. Zuvor hatten die Turbulenzen bei der Regierungsbildung in Italien die europäische Bankenbranche belastet.

Dax-Schlusslicht war das Papier der Deutschen Post mit minus 3,08 Prozent. Die Investmentbank HSBC hegt nach der jüngsten Gewinnwarnung des Bonner Logistikkonzerns Zweifel auch an dessen mittelfristigen Plänen. Die Kaufempfehlung wurde gestrichen und das Kursziel um ein Viertel gekappt.

Aktien von Daimler gaben um 0,87 Prozent nach. Der Autobauer sieht sich erneut dem Vorwurf der Abgasmanipulation ausgesetzt. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) verlangt von Vorstandschef Dieter Zetsche Klarheit. Die „Bild am Sonntag“ hatte berichtet, das Kraftfahrzeugbundesamt habe fünf „unzulässige Abschaltfunktionen“ bei Modellen von Daimler entdeckt. Fast eine Million Fahrzeuge sollen betroffen sein.

Anteile der Deutschen Börse litten unter einer Abstufung durch Morgan Stanley und gaben um 1,49 Prozent nach. Eine Kaufempfehlung der Investmentbank Credit Suisse für die Aktien der Deutschen Telekom ließ den Kurs um 2,32 Prozent anziehen.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg um 0,95 Prozent auf 3480,22 Punkte. Der Pariser CAC-40 und der Londoner FTSE 100 schlossen ebenfalls freundlich. Der New Yorker Leitindex Dow Jones Industrial notierte zum europäischen Börsenschluss moderat im Plus.

Am deutschen Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von 0,24 Prozent am Freitag auf 0,28 Prozent. Der Rentenindex Rex gab um 0,22 Prozent auf 140,56 Punkte nach. Der Bund-Future verlor 0,34 Prozent auf 159,76 Punkte. Der Euro legte zu, er wurde zuletzt knapp über 1,18 Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Nachmittag auf 1,1790 (Freitag: 1,1745) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8482 (0,8508) Euro.