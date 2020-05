Investition mit überschaubarem Risiko

Trotz Corona: Die Geschäftswelt in Sigmaringen verändert sich. Aus dem Gasthof Bären an der Burgstraße wird ein indisches Lokal: „Bombay Palace“ wird die Gaststätte heißen, die ein Paar aus Metzingen führen wird. Das Osiander-Gebäude auf der anderen Straßenseite haben Christopher und Matthias Bauschatz gekauft. Schon bevor Osiander ins Haus Boos umzieht, soll die Sanierung beginnen. Zwei langjährige Geschäfte in der Donaustraße werden schließen.

Für das Osiander-Gebäude, das Andreas Schmauder an die Bauschatz-Brüder verkaufte, gibt ...