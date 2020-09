Interview: „Niemand kann garantieren, dass keine Unfälle passieren“

Mit der Senioren-Wohngemeinschaft im ehemaligen Gasthaus und späteren Pflegeheim „Blume“ in der Obertorstraße könnte es bereits am 1. Oktober losgehen. „Wir beginnen mit wenigen Personen und lassen es dann wachsen bis maximal zwölf Personen“, so erklärte es der Geschäftsführer der Wohnwelt GmbH Aulendorf, Martin Gessler, vor neun Interessenten beim Informationsgespräch am vergangenen Freitag.

Geschäftsführer Gessler hat in den vergangenen Jahren bereits erfolgreich vier Projekte im oberschwäbischen Raum initiiert und begleitet.