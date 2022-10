Interview: Handelsexperte hält Cosco-Einstieg beim Hamburger Hafen für gefährlich

Sollte die Bundesregierung die Beteiligung des chinesischen Konzerns Cosco am Hamburger Hafen genehmigen? Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ist dafür, seine Kabinettskollegen dagegen. Der renommierte Handelsexperte vom Kieler Institut für Weltwirtschaft (IfW) , Rolf Langhammer, erklärt, ob Scholz Recht haben könnte.

Herr Langhammer, warum will Hamburg den chinesischen Terminalbetreiber Cosco an Bord haben?

Coscos Angebot zu einer Beteiligung an einem der vier Containerhäfen kommt in einer schwierigen Situation des Hamburger Hafens. Er verliert Marktanteile, leidet unter Verschlickung und die Elbvertiefung klappt nicht. Die weltgrößten Containerschiffe können Hamburg nicht voll beladen anlaufen. Der Hafen braucht Geld, um weiter zu investieren. Da passt die Offerte von Cosco gut rein.

Ist eine Beteiligung gefährlich?

Cosco ist ein chinesischer Staatskonzern. Wir wissen nicht, welche strategischen und politischen Ziele er verfolgt. Zudem würde Cosco durch seine Beteiligung eine sehr starke Marktposition gegenüber den Konkurrenten bekommen. Das blendet der Hamburger Senat aus. Er ist in dieser Hinsicht blauäugig.

Wie genau könnte Cosco gefährlich werden?

Der Konzern ist ein wichtiger Bestandteil der maritimen und digitalen Seidenstraße. Die maritime Seidenstraße ist eine Perlenkette von Hafenbeteiligungen, um den gesamten Seetransport zu beeinflussen. Viel wichtiger ist aber die Digitalisierung. Cosco strebt zusammen mit anderen chinesischen Partnern wie dem E-Commerce-Konzern Alibaba eine Digitalisierung der gesamten Abwicklung des Seetransports an.

Warum ist das schlimm?

Irgendwann würde an jedem Container ein Sensor hängen, der die Qualität der Ware während des Seetransports überwacht. Damit würde Cosco eine enorme Datenkompetenz erlangen, Daten von nicht-chinesischen Kunden erhalten und dadurch einen enormen Wettbewerbsvorsprung bekommen. Es stellt sich die Frage, ob der Konzern mit den Daten eine marktbeherrschende Stellung gewinnen und diese missbräuchlich ausnutzen kann.

Würden Sie die Beteiligung genehmigen?

Ja, ich würde diese Beteiligung genehmigen, aber unter sehr starken Auflagen. Es muss einen Einblick in die Digitalisierungsoffensive von Cosco geben und es darf keine marktbeherrschende Stellung möglich sein. Gerade weil wir die Interessen von Cosco nicht kennen, müssen wir besonders vorsichtig sein.

Gefährdet eine Nicht-Beteiligung nicht die Handelsbeziehungen zu China?

Die Beziehungen zu China sind zurzeit schlecht. Sie würden sich weiter verschlechtern, wenn die Bundesregierung die Beteiligung nicht genehmigen würde. Olaf Scholz reist Anfang November nach China. Da wird das sicherlich Thema. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Bundesregierung die Beteiligung nicht genehmigen wird.

Sollten wir keine Geschäfte mehr mit China machen?

Nein, keinesfalls. China ist und bleibt einer der wichtigsten Handelspartner. Es verschiebt sich aber der Schwerpunkt vom Handel auf den Kapitalverkehr. Das heißt: China möchte nicht mehr so viel importieren, sondern will, dass dort investiert und für den heimischen Markt produziert wird. Wir sehen bereits, dass deutsche Konzerne wie BASF und VW mit zweistelligen Milliardenbeträgen in China investieren. Das wird in Zukunft noch stärker der Fall sein.