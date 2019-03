Internationale Handwerksmesse beginnt in München

Unzählige Haushalte in und um Lindau hatten am Dienstag weder Telefon noch Internet. Ursache war ein Bagger, der bei Bauarbeiten in Achberg ein Kabel durchtrennt hat.

Viele Telekomkunden aus fast allen Lindauer Stadtteilen von Oberreitnau bis Zech und der Insel, aber auch Bürger aus Bodolz und anderen Nachbargemeinden waren ab Dienstagmittag von dem Ausfall betroffen. Auf Anfrage der Lindauer Zeitung bestätigte Stefanie Halle von der Presstelle der Telekom den Ausfall: Bei Baggerarbeiten in Achberg sei eines der Glasfaserkabel ...