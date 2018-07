Insolvenzverwalter kritisiert Arcandor-Führung

Der vorläufige Insolvenzverwalter der Arcandor-Gruppe, Klaus Hubert Görg, geht mit dem früheren Management des Handelskonzerns hart ins Gericht.

„Es gibt zahlreiche Beispiele dafür, dass um den Preis der kurzfristigen Liquidität die Ertragskraft und die Substanz ruiniert wurden“, sagte Görg der „Welt am Sonntag“.

Auch der ehemalige Arcandor-Chef Thomas Middelhoff persönlich geriet in die Kritik: Er habe sparsamere Vorstandsvorsitzende erlebt, sagte Görg. Der dienstliche Aufwand des Vorstandes sei für ein Unternehmen in der wirtschaftlichen Verfassung von Arcandor sehr hoch gewesen.

„Wir haben mit der Lupe nach der Substanz in diesem Unternehmen gesucht, aber wir haben nichts Nennenswertes gefunden. In diesem Hause gibt es wirklich nichts, was nicht anderen Leuten gehört“, sagte Görg. So etwas habe er in so großen Unternehmen noch nie erlebt. „Es ist dem Vorstand erstaunlich lange gelungen, den Staub aus den Ecken zu kehren und auch den noch zu Liquidität zu machen.“

Die Übernahme des Touristik-Unternehmens Thomas Cook sieht Görg als Fehler. Sie habe Arcandor Substanz entzogen, die zur Sanierung der Karstadt-Warenhäuser und der Versandhandelssparte Primondo später gefehlt habe.

Überlegungen des Handelsriesen Metro für eine Übernahme von bis zu 60 Warenhäusern verpasste Görg einen Dämpfer. „Es wird keinen schnellen Verkauf einzelner Häuser geben“, sagte er. „Wir wollen Karstadt als Ganzes abgeben, mutmaßlich in einem Bieterverfahren.“ Für die Versandhandelssparte Primondo um Quelle gebe es acht Interessenten.

Arcandor hatte zuletzt die Suche nach einem Investor für den gesamten Konzern eingestellt. Karstadt und Primondo sollen mit drastischen Einschnitten gerettet werden. Bei Primondo sollen rund 3700 der 10 500 Arbeitsplätze gestrichen werden, bei Karstadt werden 19 Warenhäuser erneut auf den Prüfstand gestellt.