„Inflation ist der Taschendieb des kleinen Mannes“

Bei der Geldanlage waren die extrem tiefen Zinsen lange das grosse Problem, jetzt kommt auch noch die sehr hohe Inflation hinzu. Im Interview mit Andreas Knoch spricht Baden-Württembergs Sparkassenpräsident Peter Schneider, der am 20. September beim Bodensee Business Forum (BBF) der „Schwäbischen Zeitung“ zu Gast sein wird, was das für Verbraucherinnen und Verbraucher heißt und was seiner Meinung nach getan werden muss, um die Teuerung wieder einzufangen.

Herr Schneider, Inflation ist das zurzeit alles beherrschende Thema. Wir haben in Deutschland Teuerungsraten von um die acht Prozent. Was geht Ihnen da durch den Kopf?

Inflation ist ein ganz schwieriges Phänomen, das von vielen völlig unterschätzt wird. Für die Generation unserer Großeltern war die Geldentwertung in den 1920er-Jahren das Lebenstrauma. Heute gibt es in Deutschland wenig Inflationssensibilität mehr. Der Realzins, also die Rendite sicherer Bundesanleihen abzüglich der Inflationsrate, liegt aktuell bei rund minus sechs Prozent. Übersetzt heißt das: Wenn das so bleibt, verliert man in drei Jahren ein Fünftel des Werts seiner Ersparnisse. Ein Fünftel! Und trotzdem bleibt die große Masse angesichts dieser beunruhigenden Rahmenbedingungen erstaunlich gelassen. Das wundert mich.

Einkommensschwache Haushalte sind besonders von der Inflation gekniffen. Inzwischen kommt aber auch die Mittelschicht immer mehr unter Druck. Welche Sprengkraft hat diese Entwicklung?

Ich befürchte eine enorme soziale Sprengkraft. Schon heute sind rund 40 Prozent der privaten Haushalte nicht mehr sparfähig. Für die reicht das monatliche Einkommen also gerade so aus, ihre Ausgaben zu decken. Durch die Inflation verschiebt sich diese Quote in Richtung 50 Prozent – trifft also immer stärker auch die Mittelschicht, das Rückgrat unserer Gesellschaft. Diese Entwicklung besorgt mich sehr.

Spüren die 50 Sparkassen in Baden-Württemberg die Inflation bereits im operativen Geschäft?

Durchaus. Wir registrieren im Privatkundengeschäft, dass Kreditzusagen – vor allem bei Immobiliendarlehen – wegen der stark steigenden Baupreise nicht abgerufen werden. Im Firmenkundengeschäft hingegen saugen sich viele Unternehmen in Erwartung weiter steigender Zinsen aktuell mit Liquidität voll. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir in eine Rezession laufen, wird größer.

Die Europäische Zentralbank (EZB) bleibt bei alldem erstaunlich inaktiv, die Leitzinsen verharren noch immer auf ihren historischen Tiefstständen. Haben die Frankfurter Währungshüter im Kampf gegen die Inflation versagt?

Leider ja. Die hohen Inflationsraten der Gegenwart sind eine klare Konsequenz der ultralockeren Geldpolitik der vergangenen Jahre. Dass es die EZB so weit hat kommen lassen, darf allerdings niemanden wundern.

Warum nicht?

Weil nicht Geldwertstabilität im Fokus der EZB-Entscheidungen seht, wie es ihrem Mandat zufolge sein müsste, sondern die Schuldentragfähigkeit der Euro-Mitgliedsländer. Die jüngste Idee dafür ist die angekündigte Einführung dieses Antifragmentierungsinstruments, mit dem Staatsanleihen einzelner hoch verschuldeter Eurostaaten angekauft werden sollen, deren Renditen sich zu stark von denen deutscher Bundesanleihen entfernt haben. Damit wird einmal mehr versucht, den Markt außer Kraft zu setzen. Ein unglaublicher Vorgang und klar verfassungswidrig. Früher war unsere Bundesbank die Hüterin der Geldwertstabilität. Heute ist die EZB die Handlangerin der Schuldenmacherei. Die Bürgerinnen und Bürger werden das ausbaden müssen – mit hohen und lang anhaltenden Teuerungsraten. Die Inflation ist gekommen, um zu bleiben, befürchte ich

Hat die Notenbank überhaupt noch die geldpolitischen Mittel, um dagegenzuhalten?

Nein. Die EZB ist, wie man so schön sagt, hinter der Welle. Damit hat sie keinen Einfluss mehr auf das Inflationsgeschehen. Und warum? Weil nicht ökonomischer Sachverstand handlungsleitend war, sondern politischer Druck.

Das würden die Frankfurter Währungshüter vehement bestreiten …

Es gibt keine Institution in Europa, die so viel ökonomischen Sachverstand konzentriert hat und auf eine ähnlich riesige Datenbasis zurückgreifen kann wie die EZB. Und trotzdem sind solch haarsträubende Fehler bei der Inflationsprognose herausgekommen. Dabei haben sich die anziehenden Teuerungsraten über mehrere Quartale hin abgezeichnet. Ein Sparkassenvorstand, der bei der Zinsprognose eine solche Fehleinschätzung abliefert und sich entsprechend verhält, würde entlassen.

Und nun?

Die EZB kommt gar nicht umhin, die Zinsen zu erhöhen. Und zwar schnell und in einem klar kommunizierten Zielkorridor, um an den Märkten Glaubwürdigkeit zurückzugewinnen. Das geht einher mit einem deutlichen Konjunkturdämpfer. Der wird weh tun, doch es geht nicht anders. Weil man die Inflation schon viel zu lange hat laufen lassen.

Was heißt das für die Einlagenzinsen?

Wenn die EZB die Einlagezinsen für Banken von minus 0,5 auf 0 anhebt, werden zumindest einmal die Negativzinsen für Sparer Geschichte sein. Inzwischen gibt es bei den ersten Instituten für länger laufende Einlagen wieder Zinserträge und die werden – zeitverzögert – weiter anziehen. Doch das rettet den Sparer angesichts der hohen Inflationsraten nicht vor einer Entwertung seines Geldvermögens.

Was sollen die Sparer denn dann machen?

Leider können sich die Sparer dieser Geldentwertung nicht entziehen. Die Inflation ist der Taschendieb des kleinen Mannes. Naheliegend wäre, aus der reinen Geldanlage herauszugehen Aber was dann? Dann landet man bei Sachwerten, bei Immobilien oder Aktien. Immobilien sind teuer und für viele Normalsparer unerschwinglich, und direkte Aktienanlagen verkraften die meisten wegen der Wertschwankungen psychologisch nicht. Aktien- oder Immobilienfonds sind eine Alternative. Aber grundsätzlich kommen Anleger aus den negativen Realzinsen aktuell nicht raus. Das ist für Normalsparer ausgeschlossen.

Und Kreditnehmer?

Wer Investitionen vorhat – und das haben viele – muss sich jetzt gegen die steigenden Zinsen absichern. Wie macht er das? Mit einem Bausparvertrag. Das ist ein ganz probates Mittel. Wir haben Tarife im Markt mit Darlehenszinsen von gut einem Prozent bei 20 Jahren Laufzeit. Dafür gibt es in der Ansparphase keine Zinsen. Doch das gehen die Kunden gerne ein. Bei Bausparverträgen werden wir im Neugeschäft geradezu überrannt.