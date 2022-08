Inflation frisst Rücklagen der Deutschen auf

Ob Heizen, Autofahren oder Einkaufen – fast alles hat sich spürbar verteuert. Manche Menschen können das wegstecken. Andere können das nicht; und immer mehr Bürger geraten an ihre finanziellen Grenzen. „Wir rechnen damit, dass wegen der deutlichen Preissteigerung perspektivisch bis zu 60 Prozent der deutschen Haushalte ihre gesamten verfügbaren Einkünfte – oder mehr – monatlich für die reine Lebenshaltung werden einsetzen müssen“, warnte Sparkassen-Präsident Helmut Schleweis in der „Welt am Sonntag“. Dieser Teil der Bevölkerung sei dann schlicht nicht mehr sparfähig. Vor einem Jahr habe das für lediglich 15 Prozent der Haushalte zugetroffen.

Diese Entwicklung birgt gesellschaftlichen Sprengstoff. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) verweist darauf, dass schon in der Vergangenheit rund 40 Prozent der Menschen in diesem Land mit ihren laufenden Einnahmen keinerlei Sparvermögen aufbauen konnten. „Das ist eine dramatische soziale Spaltung“, konstatierte DIW-Präsident, Marcel Fratzscher. „Viele Menschen haben keinen Weg, sich gegen diese Inflation zu schützen.“

Corona hat beim Sparen geholfen

Auch die Volks- und Raiffeisenbanken beobachten einen geringeren finanziellen Spielraum ihrer Kunden. „Die hohe Inflation entzieht den Verbrauchern Kaufkraft, dadurch sinkt die Sparfähigkeit“, sagte der Vorstand des Bundesverbands der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR), Andreas Martin. Noch profitierten viele von Ersparnissen, die sich während der Corona-Zeit wegen fehlender Konsummöglichkeiten angesammelt hätten. „Der Spitzenwert der Sparquote lag bei rund 16 Prozent im Jahr 2020, für 2022 erwarten wir eine Rückkehr auf das Vorkrisenniveau von elf Prozent“, sagte Martin.

Doch diese Sparpolster aus der Corona-Zeit werden immer dünner. Bei vielen Haushalten seien sie inzwischen abgeschmolzen, sagte ifo-Konjunkturchef Timo Wollmershäuser am Dienstag. Die Wirtschaftsforscher aus München haben die Bilanzen deutscher Banken analysiert. Demnach hätten die Privathaushalte zwischen dem dem zweiten Quartal 2020 und dem ersten Quartal 2021 gut 70 Milliarden Euro mehr auf den Bankkonten geparkt als üblich. Doch diese Überschusseinlagen wurden bis zum Ende des ersten Quartals 2022 fast vollständig abgebaut.

Und im zweiten Vierteljahr habe sich diese Entwicklung in beinahe unverändertem Tempo fortgesetzt, so Wollmershäuser. Wegen der anhaltend kräftig steigenden Verbraucherpreisen werde der „private Konsum im weiteren Verlauf des Jahres als Konjunkturmotor in Deutschland leider ausfallen“, erwartet der Ökonom.

Bei den Sparkassen rechnet man im Herbst und Winter mit einer Verschärfung der Situation, gerade bei Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen. Die angespannte Lage zeige sich bereits bei der Überziehung des Girokontos. Wer den sogenannten Dispositionskredit nutze, um kurzfristige Engpässe zu überbrücken, der schöpfe den Rahmen im Durchschnitt inzwischen „deutlich weiter aus“.

Ein Viertel spart nicht mehr

Von ersten Auswirkungen der heftigen Preissteigerungen auf der Vorsorgeverhalten der Deutschen hatte jüngst bereits das Deutsche Institut für Altersvorsorge (DIA) berichtet. Demnach gab bei einer repräsentativen Umfrage Anfang August ein knappes Viertel der Befragten an, ihre Einzahlungen in bestehende Sparverträge eingestellt zu haben. In der Breite, das geht aus den Antworten aber auch hervor, kam es bislang noch nicht zu Einschränkungen.

Diesen Befund teilen von der „Schwäbischen Zeitung“ befragte Banker im Südwesten. „Bestehende Verträge versuchen unsere Kunden nach jetzigem Stand so gut wie möglich aufrechtzuerhalten. Das Vorsorgeziel, welches von den meisten verfolgt wird, hat eine hohe Priorität und wird so schnell nicht aufgegeben“, sagt ein Sprecher der Sparkasse Bodensee. Allerdings werde das Budget für die Vorsorge zurückgeschraubt. „Die Sparbeträge werden kleiner.“

Patrick Kuchelmeister, stellvertretender Vorstandsvorsitzenden der Kreissparkasse Ravensburg, registriert, dass sich die hohe Dynamik bei den Neuabschlüssen von Sparverträgen der vergangenen beiden Jahre in diesem Jahr abgeschwächt habe.

Die hohen Zuwächse bei den Einlagen, die Sparkassen und Genossenschaftsbanken seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie verzeichnet haben, dürften – so die Einschätzung der Finanzinstitute – in diesem Jahr deutlich geringer ausfallen.

Auch im Neukreditgeschäft hinterlässt die Inflation ihre Spuren. „Das überdurchschnittliche hohe Baufinanzierungsvolumen der vergangenen Jahre ist in den letzten Wochen deutlich zurückgegangen“, sagt Franz Schmid, Vorsitzender der Bezirksvereinigung der Volks- und Raiffeisenbanken in der Region Ravensburg-Bodensee-Sigmaringen. Vorhaben würden wegen der steigenden Energie- und Lebenshaltungskosten, den sehr hohen Baupreisen und den deutlich gestiegenen Zinsen „schon mal aufgeschoben aber auch komplett gestrichen“, heißt es bei der Sparkasse Bodensee.

Zahlungsprobleme bei bestehenden Finanzierungen seien hingegen (noch) die Ausnahme.