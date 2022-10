Tarifverhandlungen mit der IG Metall: Ton wird schärfer - Arbeitgeber bieten einmalig 3000 Euro

Beim Auftakt demonstrieren die Tarifparteien ihre Partnerschaft. Der Verhandlungsführer von Südwestmetall, Harald Marquardt und der IG Metall-Chef Roman Zitzelsberger starten mit dem gewohnten Handschlag in die Gespräche in Böblingen. Nach rund drei Stunden Verhandlung liegen die Positionen weit auseinander.

Es fallen klare Worte. Zitzelsberger erteilt dem Angebot der Arbeitgeber eine klare Absage: „Das Angebot ist weit, weit weg von dem, was die IG Metall für die Beschäftigten fordert.“ Eine nachhaltige Erhöhung der Entgelte habe in dieser Tarifrunde Priorität. „Ohne das wird es keinen Tarifabschluss geben“, sagte er.

Harald Marquardt (links), Verhandlungsführer von Südwestmetall und Roman Zitzelsberger, Bezirksleiter und Verhandlungsführer der IG Metall Baden-Württemberg geben sich vor Beginn der dritten Tarifrunde in Böblingen die Hand. (Foto: Christoph Schmidt/dpa)

Die IG Metall fordert acht Prozent mehr Gehalt und eine Laufzeit von zwölf Monaten. Sein Unmut sei groß, weil die Arbeitgeber sechs Wochen lang überhaupt kein Angebot vorlegten und jetzt eines, das den Konflikt provoziere, statt ihn zu lösen. „Jetzt gehts in die Warnstreikphase“, kündigte der Gewerkschaftsführer an.

Ertse Streiks im Südwesten bereits nächste Woche

Bereits mit Ende der Friedenspflicht in der Nacht von Freitag auf Samstag werden laut Zitzelsberger die ersten Beschäftigten in den Metallbetrieben die Arbeit niederlegen. Das ganz große Besteck, also Urabstimmung und Streiks, wolle er zwar nicht gleich auspacken - doch zumindest vorzeigen. Bis zum 8. November hätten die Arbeitgeber jetzt Zeit, ihr Angebot nachzubessern. „Ich will nicht, dass der Konflikt weiter eskaliert“, sagte der IG Metall-Chef. Doch:

Die Beschäftigten sind heiß darauf, auf die Straße zu gehen.

Die Arbeitgeber bieten an, die „Inflationsprämie“ von 3000 Euro, die Unternehmen ihren Mitarbeitern steuer- und abgabenfrei auszahlen können, voll auszuschöpfen. Die Zahlung soll jedoch bis Ende 2024 streckbar sein. Über diese 30 Monate solle der Tarifvertrag laufen. Dabei sollten die Unternehmen die Möglichkeit haben, die 3000 Euro in mehreren Teilbeträgen zu zahlen oder sogar auszusetzen, wenn es die wirtschaftliche Lage erfordere.

„Wir sind bereit, diesen hohen Betrag auf den Tisch zu legen“, sagte Südwestmetall-Verhandlungsführer Marquardt, obwohl sich die Rahmenbedingungen erneut verschlechtert hätten. Die Transformation, die Ausläufer der Corona-Pandemie und der Ukraine-Krieg mache den Unternehmen schwer zu schaffen.

So begründet Südwestmetall seine Zurückhaltung

Höhere Gehälter wären jetzt „ein Fehler“, denn sie würden eine Lohn-Preis-Spirale in Gang setzen und die Inflation noch weiter anheizen. „Wir sind in einer Rezession. Deshalb hoffen wir auf offene Ohren und offene Herzen bei der IG Metall“, so Marquardt. Warnstreiks halte er angesichts der Rezession und der dramatischen Lage für „überflüssig“.

Eine zusätzliche Tabellenerhöhung sei nicht vorgesehen und entspreche nicht der „Grundintention dieses Instruments“. Diese sei jedoch auch nicht ausgeschlossen: „Wenn wir uns verlässlich auf eine lange Laufzeit verständigen, ist auch eine Tabellenerhöhung möglich“, so Marquardt. Und:

Wir müssen uns zudem auf einen Prozess verständigen, wie wir auf eine mögliche Energienotlage während der Laufzeit des Tarifvertrags reagieren.

Die angebotenen 3000 Euro „Inflationsprämie“ würden einem Bruttogehalt von 5000 Euro entsprechen. 3000 Euro steuer- und abgabenfrei würden für die Beschäftigten in den unteren Entgeltgruppen ein Lohnplus bedeuten, das mehr als zehn Prozent eines Jahresverdiensts entspricht, so rechnen die Arbeitgeber vor. In der Entgeltgruppe sieben (Facharbeiter) entspreche das Nettoplus immer noch mehr als acht Prozent eines Jahresverdiensts.

Unverständnis auf beiden Seiten

„Die IG Metall spricht selbst davon, dass die Lasten angesichts der enormen Herausforderungen für Betriebe und Beschäftigte fair verteilt werden müssten. Ihre Forderung nach acht Prozent mehr für zwölf Monate zielt jedoch darauf ab, die Belastungen für die Beschäftigten vollständig zu kompensieren – zu Lasten der Betriebe, die genauso unter stark gestiegenen Kosten leiden“, kritisierte Südwestmetall-Verhandlungsführer Marquardt: „Dabei lässt man auch noch unter den Tisch fallen, dass die Maßnahmen der Politik typische Durchschnittsverdiener unserer Industrie um vier bis sieben Prozent entlasten – und damit einen guten Teil der aktuellen Verbraucherinflation kompensieren.“

Am Dienstag, 8. November, wollen sich die Tarifparteien erneut zu Gesprächen in Böblingen treffen.