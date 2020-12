Immobilienwirtschaft fürchtet Gesichtsverlust der Städte

Von Aalener Nachrichten

Bereits seit Beginn der Pandemie führt das Polizeipräsidium (PP) Aalen unter anderem zahlreiche Schwerpunktkontrollen zur Tragepflicht der Mund-Nasenschutz-Bedeckungen durch. So wird beispielsweise regelmäßig im ÖPNV kontrolliert. Auch auf die neue Corona-Verordnung, die an diesem Samstag in Kraft getreten ist, sei man gut vorbereitet, heißt es in einer Pressemitteilung.

Seit Mitternacht werden im Ostalbkreis, im Rems-Murr-Kreis sowie im Landkreis Schwäbisch Hall die erlassenen Ausgangsbeschränkungen sowohl tagsüber als auch nachts ...