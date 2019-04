Im Bäckerhandwerk sind Tradition und Qualität in Gefahr

Bei der allgegenwärtigen Klage über den Fachkräftemangel wird zuallererst an fehlende Softwareentwickler oder Ingenieure gedacht, zum Teil auch an Bauarbeiter. Doch der Mangel reicht viel weiter. Wie man an den aktuellen Zahlen aus dem Lebensmittelhandwerk sieht.

So geben immer mehr Bäckereien überall in Deutschland auf. Das hat weit mehr als nur wirtschaftliche Auswirkungen. Es ist auch ein Verlust an Geschichte und Kultur. Nicht umsonst gehört ja die deutsche Brotkultur zum Unesco-Kulturerbe. Aber natürlich bekommt das auch der Konsument zu spüren. So droht das verbraucherfreundliche Sonntagsbrötchen, eine Errungenschaft, die es in Deutschland erst seit gut 20 Jahren gibt, gleich mit auszusterben.

Das aber geht durchaus auch auf das Konto von uns Kunden, die wir beim Discounter gern auch noch das Billiggebäck in den Wagen packen, statt zusätzlich Zeit und Geld in handwerklich gebackenes Brot und Brötchen zu investieren. Obwohl viele Verbraucher eigentlich genau wissen, dass aufwendiger Sauerteig, mit der Hand gedrückt und auf Stein gebacken, in Geschmack und Haltbarkeit unschlagbar ist. Doch das immer weiter ausgebaute Angebot der Verbrauchermärkte und Discounter ist verlockend, weil bequem und billig. Und das setzt übrigens nicht nur klassischen Bäckereien, sondern auch Bäcker-Ketten zu.

Gleichzeitig ist nicht einmal mehr in vielen Bäckerfamilien Nachwuchs für den Berufsstand zu holen. Die klassische Bäcker-Dynastie wird selten. Wer mitten in der Nacht aufstehen und am heißen Ofen stehen muss, dabei aber bestenfalls die Hälfte eines Ingenieurslohns heimbringt, muss seinen Beruf und seine Produkte schon sehr lieben. Und bereit sein, der übermächtigen Konkurrenz trotzen zu wollen. Da sind wir dann auch wieder beim allgemeinen Fachkräftemangel: Wo sich viele andere berufliche Perspektiven auftun, hat es das Lebensmittelhandwerk besonders schwer. Angesichts der Menge an industriell gefertigter Ware muss man deshalb nicht um das tägliche Brot bangen. Um Tradition und Qualität aber schon.