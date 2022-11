IG Metall und Südwestmetall ringen um Einigung

Vor der fünften Metall-Tarifrunde in Ludwigsburg bei Stuttgart geben sich beide Tarifparteien verhalten. IG Metall Bezirksleiter Roman Zitzelsberger sagte zum Auftakt: „Nicht nur die Kreuzberger Nächte sind lang“ und spielte auf die vor den Verhandlungsführern liegenden Gespräche an, die sich in die Nacht hinein ziehen dürften. Eine Einigung halte er nach wie vor für möglich. Das Thema sei nicht überkomplex und bis Mitternacht grundsätzlich lösbar.

Konkret geht es um ein prozentuales Gehaltsplus für die bundesweit knapp vier Millionen Beschäftigten in der Metall- und Elektroindustrie. Denn der in Baden-Württemberg erzielte Abschluss wird zum Pilotabschluss für alle anderen Tarifbezirke. Zitzelsberger verwies auf die rund 268.000 Metaller in Baden-Württemberg, die sich seit Anfang November an Aktionen und Warnstreiks beteiligt hatten. Für ihn ist klar: „Es muss zusätzlich zu den 3000 Euro eine dauerhafte und kräftige Lohnerhöhung geben“.

In den Tagen vor der jetzt entscheidenden Runde hatten sich die Tarifparteien nach eigener Aussage intensiv ausgetauscht und um eine Annäherung der weit auseinanderliegenden Positionen gerungen.

Südwestmetall-Verhandlungsführer Harald Marquardt sagte in Ludwigsburg, die Gespräche in den vergangenen Tagen seien ein „Auf und Ab“ gewesen und hätten an die „Echternacher Springprozession“ erinnert. Die Herausforderungen durch die hohe Inflation seien nur „zu dritt“ zu bewältigen. Die Tarifparteien hätten Verantwortung für die Beschäftigten wie auch für die Betriebe.

Bei einem Scheitern der Gespräche am Donnerstag, 17.November, droht die IG Metall mit 24-Stunden-Warnstreiks und Vorbereitung von Flächenstreiks.