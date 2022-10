IG Metall strebt Abschluss bis Mitte November an

In der Tarifrunde für die Beschäftigten in der Metall- und Elektroindustrie strebt die IG Metall in Baden-Württemberg bis Mitte November einen Abschluss an. Es deute vieles daraufhin, dass der Pilotabschluss in Baden-Württemberg gelinge, sagte IG Metall-Bezirksleiter Roman Zitzelsberger bei einem Pressegespräch in Stuttgart. Zu Beginn der Tarifverhandlungen Mitte September hatte sich Zitzelsberger noch eindeutiger dazu geäußert.

Nachdem sich die Tarifparteien am vergangenen Donnerstag ergebnislos getrennt hatten, kündigte Zitzelsberger erste Warnstreiks an. Mit Ablauf der Friedenspflicht in der Nacht von Freitag auf Samstag starten erste Aktionen bei dem Autozulieferer Kolbenschmidt und KS HUAYU AluTech in Neckarsulm

zwei Unternehmen in der Region Heilbronn. Die Gewerkschaft will bis zum nächsten Verhandlungstermin am 8. November in Böblingen den Druck mit Warnstreiks und Kundgebungen erhöhen. Eine Einigung an diesem Termin, hält Zitzelsberger für wenig wahrscheinlich. „Wir schielen eher auf Mitte November“ so der IG Metall-Chef.

Die Arbeitgeber bieten eine Einmalzahlung von 3000 Euro an, die in Teilen ausgezahlt werden kann, bei einer Laufzeit von 30 Monaten. Eine zusätzliche Tabellenerhöhung in dieser Zeit sei nicht vorgesehen, jedoch nicht ausgeschlossen. So hatte Südwestmetall-Verhandlungsführer Harald Marquardt erklärt. Wichtig ist aus Arbeitgebersicht die Möglichkeit zur Differenzierung, wenn Betriebe in einer wirtschaftlichen Notlage sind. Der Vorschlag soll in allen Tarifregionen unterbreitet werden.

Die IG Metall lehnt das Angebot als unzureichend ab und fordert acht Prozent mehr Geld bei einer einjährigen Laufzeit. Zitzelsberger will jetzt Tempo machen. Mit jeder Woche, die verstreiche, stiegen die Erwartungen der Arbeitnehmer, sagte er.