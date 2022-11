IG Metall erhöht in der Tarifrunde den Druck

Die Tarifverhandlungen in der Metall- und Elektroindustrie gehen am Dienstagnachmittag in Böblingen in die vierte Runde. Mit einer Einigung wurde vor Beginn der Gespräche nicht gerechnet. „Wir liegen noch sehr weit auseinander“, sagte eine Südwestmetall auf Anfrage. Die ersten Runden waren ohne Einigung zu Ende gegangen. Ein erstes Angebot der Arbeitgeber in er dritten Runde Ende Oktober hatte die IG Metall abgelehnt. Südwestmetall hatte, wie die Verbände in anderen Tarifgebieten, eine Einmalzahlung in Höhe von 3000 Euro und eine unbezifferte Erhöhung der Gehaltstabellen bei einer Laufzeit von 30 Monaten angeboten.

IG-Metall-Bezirksleiter Roman Zitzelsberger hatte im Nachgang zur dritten Runde erneut deutlich gemacht, die Gewerkschaft erwarte eine klar bezifferte prozentuale Lohnerhöhung für die Beschäftigten in den Metall- und Elektrobetrieben. Die „Inflationausgleichsprämie“, die die Arbeitgeber in voller Höhe, also 3000 Euro, anbieten, sei kein Ersatz für nachhaltige Lohnerhöhungen. In dem Betriebe gebe es nicht nur „Not und Elend“ wie die Arbeitgeberseite behaupten würde, in vielen Unternehmen liege die Geschäfte gut. Allerdings räumte er ein, dass in einigen Betreibe die Auftragsbücher zwar voll sind, wegen fehlender Teile jedoch kein Geld fließe.

Hier sieht die Gewerkschaft indessen auch ihr Druckmittel. Zitzelsberger steuert auf einen schnellen Abschluss zu: „Jede Woche Warnstreik erhöht die Erwartungen und macht eine Einigung schwieriger.“ Er rechnet noch im November mit einem Tarifabschluss.

Sollte erneut keine Einigung erzielt werden, will die IG Metall dem Vernehmen nach ab dem 21. November die Arbeitsniederlegungen auf 24-Stunden-Streiks ausweiten und gleichzeitig eine Urabstimmung einleiten.

Mit dem Ende der Friedenspflicht Ende Oktober startete die IG Metall bereits Warnstreiks, an denen laut Gewerkschaft bisher mehr als 60 000 Beschäftigte teilnahmen. Aktionen im Südwesten gab es unter anderem bei ZF in Friedrichshafen, Daimler Truck, EvoBus in Mannheim und Elring-Klinger in Dettingen/Erms.

Die Arbeitnehmer erwarteten von den Arbeitgebern „endlich Bewegung am Verhandlungstisch und ein verhandlungsfähiges Angebot“, teilte IG-Metall-Bezirksleiter Roman Zitzelsberger in Stuttgart mit. Der Hauptgeschäftsführer des Arbeitgeberverbands Südwestmetall, Peer-Michael Dick, teilte mit, man habe der IG Metall „einen Weg aufgezeigt, wie wir mit den weiteren staatlichen Hilfen und Entlastungen einen Großteil der aktuellen Inflation ausgleichen können“. Angesichts extremer Unsicherheiten bräuchten die Unternehmen zudem einen Abschluss mit langer Laufzeit.

Die IG Metall fordert in dem bundesweiten Tarifkonflikt acht Prozent mehr Geld bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. In Baden-Württemberg sind rund eine Million Menschen in der Branche beschäftigt. Südwestmetall hatte, wie die Verbände in anderen Tarifgebieten, eine Einmalzahlung in Höhe von 3000 Euro und eine unbezifferte Erhöhung der Gehaltstabellen bei einer Laufzeit von 30 Monaten angeboten.